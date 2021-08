El Govern homenajea a los deportistas baleares que participaron en los Juegos de Tokio 2020

El Govern Balear ha homenajeado en el Consolat de Mar a los deportistas olímpicos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la entrega de una litografía. En el acto han comparecido, entre otros, deportistas de la talla de Marcus Cooper. El calvianer se ha mostrado muy contento con el trabajo realizado por la Comunidad Autónoma. "Siempre es un orgullo representar a las Islas y estoy muy agradecido al Govern", ha explicado el medallista de plata en la modalidad de K4-500 de piragüismo.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha estado acompañada en el homenaje por la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; el director general de Deportes, Carlos Gonyalons; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; y la delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, junto a representantes de los grupos políticos y diferentes federaciones deportivas.

Marcus Cooper ha sido el encargado de hablar a lo largo de la ceremonia en nombre de los deportistas, recién llegado de Asturias, donde se prepara para el Campeonato del Mundo. "Después de aterrizar de Tokio y el gran éxito, estoy muy motivado con el Mundial y la nueva modalidad que se introduce del K2-500, que se me da bastante bien", ha comentado. Junto a Cooper, no han faltado a la cita Joan Lluís Pons (natación), Albert Torres (ciclismo), Mario Mola (triatlón), Natalia Romero (atletismo), Nicolau Mir (gimnasia), Paula Barceló (vela), Jaime Mateu (skate), Mavi García (ciclismo) y Joan Cardona, medallista de bronce en vela que ha valorado positivamente su experiencia en Tokio. "Fue una competición totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Fueron unas emociones únicas, es para lo que luchamos todos y poder conseguirla con 23 años es especial", ha analizado el joven deportista del Club Náutico de Palma que sigue con ambición a por nuevos retos. "La medalla me ha generado el sentimiento de querer ganar más", ha finalizado el menorquín.

Desde el Govern no se han olvidado de todos los que acompañan a los deportistas en sus carreras y también les han hecho entrega de una insignia de Baleares. Víctor Bonnín, mecánico de ciclismo; Óscar Delgado, fisioterapeuta de la selección de baloncesto; Manuel Martínez, técnico de gimnasia; Antonio Ramos, técnico de taekwondo; Lorena Torres, científica deportiva de básquet; Toni Ripoll, técnico de vela; Carles Tur, preparador físico y nutricionista de vela; Cristina Hill, psicóloga; Jaume Navarro, comité técnico WorldSailing y Javi Torres, técnico de vela.

Ens heu fet gaudir i botar d'alegria. Però sobretot, ens heu ensenyat a no rendir-nos mai i el valor de lluitar pels nostres somnis



Sou talent i superació

Sou exemple i mirall

Sou els millors



Esportistes, tècnics, equips…gràcies!



Olímpics, sou l’orgull de Balears! ❤ pic.twitter.com/gRu1PzpKK8 — Francina Armengol (@F_Armengol) 23 de agosto de 2021

Por su parte, el acto ha finalizado con el discurso de Armengol, que ha felicitado a todos los participantes en estas últimas olimpiadas y les ha incitado a seguir trabajando duro. "Estamos muy orgullosos de que representéis a las Islas Baleares por todo el mundo y también de todos los que os acompañan en este camino tan duro", ha concluido.