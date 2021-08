El Athletic Club y el Barcelona empataron a un gol en el clásico liguero disputado en San Mamés en el que los goles de Iñigo Martínez para los rojiblancos y de Memphis Depay para el cuadro azulgrana pusieron la guinda a la fiesta del fútbol que se vivió en 'La Catedral'.

En el día del regreso del público después de un año y medio de silencio los casi 11.000 aficionados que pudieron acudir al estadio bilbaíno disfrutaron de un partido con llegadas a ambas áreas y un ritmo por encima de esperado a estas alturas de temporada.

Comenzó muy fuerte el Athletic presionando bien la salida del balón y tratando de asfixiar a los azulgranas. Tres saques de esquina consecutivos y un remate de Williams que exigió a Eric García fueron la carta de presentación de los de Marcelino en un arranque fulgurante en el que no achicó al Barça.

La respuesta pudo ser letal, pero se quedó en amago por impericia de Braithwaite. Memphis Depay, en el minuto 6, dibujó una gran jugada por la banda derecha hasta la línea de fondo y metió un pase atrás hasta el borde del área pequeña que el danés, sin oposición, envió por encima del larguero.

El susto no enfrió la idea inicial del Athletic y en el minuto 10 los leones respondieron con un zapatazo de Sancet que se estrelló en la parte inferior del larguero azulgrana.

Después de ese volcánico inicio a partir del cuarto de hora el partido entró en una fase de equilibrio y a menos revoluciones en la que fue el Athletic el que más se acercó acercarse al área rival

Williams, en el minuto 18, y Berenguer, en el 23, disfrutaron de dos buenos balones que no acertaron a empujar a las redes de Neto, el primero por una buena acción defensiva de De Jong y el segundo por la oposición de Jordi Alba sobre el extremo navarro.

El Barça aplacó bien el ímpetu de los rojiblancos, a pesar del contratiempo de la lesión de Piqué, que tuvo que ser sustituido por Araújo a la media hora.

Providencial Araujo

El propio central uruguayo fue protagonista en el tiempo extra de la primera parte de una jugada que pudo haber cambiado el guion ya que marcó con un gran remate de tijera que acabó anulado por falta previa de Braithwaite sobre Balenziaga.

Tras el descanso los focos siguieron apuntando a Araújo nada más comenzar la segunda parte ya que apenas habían pasado 20 segundos cuando, tras una salida de su portería de Neto, el defensa, providencial, sacó sobre a línea un disparo de Berenguer.

La insistencia del Athletic encontró premio poco más tarde en una jugada de estrategia. Muniain sacó un córner por la parte derecha que Iñigo Martínez, tras zafarse de la marca Eric García, cabeceó de manera impecable para colocar el 1-0.

Con Griezmann y Memphis bien sujetados en las bandas y Pedri y De Jong desactivados, el Barça no encontraba soluciones para neutralizar a un rival que no variaba el plan y seguía apretando muy arriba para tratar de sentenciar en una contra.

Los de Koeman tiran de calidad

Pero la calidad de los de Koeman les encaminó primero a lanzar un aviso, con una preciosa vaselina de De Jong que se estrelló en el larguero, y un minuto más tarde, en el 75, castigar al Athletic con un gran gol de Memphis a pase de Sergi Roberto en una jugada iniciada con un robo de Griezmann en el centro del campo que puso el 1-1.

El mazazo no bajó el ánimo del Athletic, que no escatimó esfuerzos en seguir tuteando a un Barça que acaparó más tiempo la pelota y tuvo una buena oportunidad para marcar el segundo en el 86, aunque en esta ocasión Memphis no estuvo fino.

El último arreón del partido, ya en el descuento, fue para el Athletic y le costó además la expulsión a Eric García. El central derribó a Nico Williams cuando encaraba a Neto y vio la roja prácticamente en la última acción del partido.

Ficha técnica:

1 - Athletic Club: Agirrezabala; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer (Morcillo, m.81), Dani García (Zarraga, m.81), Vencedor (Vesga, m.67), Muniain (Nico Wiliams, m.76); Sancet (Raúl García, m.67) e Iñaki Williams.

1 - Barcelona: Neto; Dest (Emerson, m.82), Eric García, Piqué (Araujo, m.30), Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri (Sergi Roberto, m.62); Griezmann, Memphis y Braithwaite (Demir, 62).

Goles: 1-0, m.50: Iñigo Martínez. 1-1, m.75: Memphis.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa a Eric García (m.93) por derribar a Nico Williams cuando encaraba la portería de Neto. Mostró tarjetas amarillas a Iñigo Martínez (m.20), del Athletic, y a Eric García (m.28) y Jordi Alba (m.76), del Barcelona.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga disputado en San Mamés. Unos 11.000 aficionados en las gradas en el primer partido con público en 'La Catedral' después de casi un año y medio a causa de la pandemia. La socia Alazne Bárcena realizó el saque de honor en representación de la afición rojiblanca.