Bernal: «Es mucha la responsabilidad, pero no me da miedo este nuevo reto»

Abel Bernal empezó ayer a trazar las líneas maestras en el área deportiva del reinventado Feníe Energía Mallorca Voley Palma. El sustituto de Marcos Dreyer, que pasará del parquet al banquillo de Son Moix en esta temporada en la Superliga 2021-22, aportó su visión del proyecto en el acto de firma del nuevo nombre comercial del club en Marratxí.

«Agradezco la confianza en mí para ser parte de la salvación del club. Lo cual también es mucha responsabilidad, pero no me da miedo este nuevo reto», reconoció el madrileño quien, a los 40 años, afronta su primera experiencia como entrenador al máximo nivel del voleibol.

Bernal apuntó que Dreyer, su antecesor, le recomendó centrarse «en la parte técnica para separar el entrenar y jugar ya que no se puede estar a todo y ver las cosas con los ojos de un entrenador», agregando que delegará «en todo lo que pueda para implicar al máximo a todo el mundo para que me ayuden».

Andrés Rodríguez, precisamente técnico asistente el pasado curso del CV Palma, asumirá un papel clave para ayudar al nuevo técnico. «La idea sería poder aportar en el entrenamiento y solamente entrar en la pista a jugar si tenemos algún tipo de contratiempo en forma de lesiones», confesó Bernal quien, hasta el año anterior, ocupaba la posición de central en el equipo.

«Estamos hablando con un colocador y otro central. Ambos están bastante avanzados y es lo que nos faltaría para completar una plantilla suficiente para poder competir», señaló el máximo responsable técnico tras conocer los fichajes del receptor Chema Giménez y el central Sunny Wu, además de otras seis renovaciones.

Bernal agregó que se debe «tener en cuenta que hemos tenido más complicado poder fichar por la situación que hemos vivido y, aun así, creo que tendremos un equipo con bastantes posibilidades de repetir lo logrado el año pasado», dijo en referencia a haber alcanzado la final de la Copa del Rey y cuarto clasificado en la fase regular de la Superliga.

Ya conocerán al nuevo entrenador sus compañeros que renovaron como el opuesto brasileño Rodrigo Pernambuco, el líbero cántabro Dani Ruiz, el receptor uruguayo Renzo Cairús y los canteranos Guillem Pont (colocador), Toni de la Rosa (opuesto) y Álex Sánchez (líbero).

Último superviviente

Precisamente Cairús estuvo ayer también presente en el acto. El único jugador que queda en la plantilla del doblete que conquistó el Ca’n Ventura en su primera temporada en la Superliga (2017) valoró el hecho de que el club «siempre tuvo que hacer sacrificios para salir a competir y no hacerlo hubiese sido un golpe muy grande para mí».

El atacante sudamericano subrayó su sentimiento de pertenencia al afirmar que «además de jugador me siento un fan del equipo porque puedo decir que me he criado en Mallorca y todo lo que jugué en España fue con esta camiseta. Me siento uno más de vosotros y lo vivo con mucha pasión».

Cairús ya vivió una situación similar a la de este año cuando Marcos Dreyer alternaba su rol de jugador con el de entrenador. «Es la segunda vez que me pasa y la clave es respetar el escalón tan grande que hay entre un entrenador y el jugador. Jamás le reproché nada (a Dreyer) y con Abel Bernal será igual porque él es el jefe y manda», aclaró el jugador.

Para Cairús este año la Superliga será «muy fuerte porque todos los equipos se han rearmado y nosotros tenemos que ver cómo van los entrenamientos, pero tengo claro que si salimos a jugar lo hacemos para ganar», finalizó.