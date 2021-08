El Palma Futsal ha cerrado su tercer refuerzo horas antes de iniciar la pretemporada este mismo martes. Bruno Rocha Braga 'Chaguinha' se ha convertido en nuevo jugador del conjunto mallorquín para el nuevo proyecto que ha comenzado a andar y se une a Cainan y a Diego Mancuso en la lista de caras nuevas para la próxima temporada.

Firma hasta 2.023 y con una tercera temporada opcional y ya se ha incorporado al equipo para iniciar los entrenamientos este mismo martes por la tarde. El ala brasileño, de 33 años, llega con la carta de libertad tras cerrar su etapa en el Real Betis FS.

Es un jugador con experiencia, de un gran nivel competitivo y que aumentará el potencial de la plantilla. Sacrificado en el esfuerzo y con buena llegada al área rival. La pasada campaña marcó seis goles en su regreso a España después de siete años en Portugal, donde ganó dos Ligas, dos Copas y dos Supercopas con el Benfica, donde coincidió con Raúl Campos. Anteriormente jugó en España con el Lobelle Santiago, Benicarló, donde compartió vestuario con el que ahora será su entrenador, Antonio Vadillo, y Punctum Millenium Pinto.

La dirección deportiva hace tiempo que sigue de cerca a este jugador y ha aprovechado la oportunidad para cerrar su fichaje ahora para reforzar la plantilla y contar con un equipo amplio y equilibrado para afrontar otra temporada exigente en la Primera División.

El brasileño asegura que quiere "aportar mucho trabajo, mucha dedicación y ayudar a los compañeros". "El Palma Futsal tiene un equipo muy bueno y yo llego aquí para sumar y ayudar a hacer cosas más grandes. Vamos a pelear por todos los objetivos”, ha señalado.

🛬🚛 Nos faltaba un refuerzo para iniciar la pretemporada y nos lo acaba de entregar @fnglogistics



✅ Bruno Chaguinha es el tercer fichaje



📝 Firma hasta 2023#BienvenidoChaguinha#GoPalma pic.twitter.com/pNhGtYiQui — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 17 de agosto de 2021

Chaguinha se muestra contento de incorporarse a un equipo que considera competitivo y se atribuye el papel de colaborar, ayudar y sumar a sus nuevos compañeros. Aun así, espera que la temporada pueda terminar con final feliz: “Espero pelear por todos los títulos, vamos a pelear para llegar a una final que es el objetivo principal del club y después la final la puedes ganar o perder, pero el objetivo del Palma Futsal es pelear por todos los títulos que tenemos que jugar y creo que con este equipo podemos”.

Respecto a su incorporación a su nuevo club, el brasileño afirma que sentirse "muy contento de firmar con el Palma Futsal". "Es un club que siempre está peleando para ganar títulos y eso es bueno para mí y mi carrera. Además, es una entidad que va creciendo año a año y tiene un equipo muy bueno. Lo que me convenció para venir fue el grupo de jugadores, Vadillo y su cuerpo técnico y la ciudad que es muy bonita”, señala.

Por lo que no se preocupa Chaguinha en el Palma Futsal es por su adaptación, ya que cree que los brasileños que hay en la plantilla le van a ayudar: “Llegué y ya me han tratado muy bien, por lo que por la adaptación al grupo no va a ser ningún problema".