El piloto mallorquín Izan Guevara firmó una carrera impresionante en el Gran Premio de Austria, en la que llegó a ocupar la décimo séptima posición, para finalmente acabar octavo. Solamente un adelantamiento de otro piloto en la última vuelta le impidió luchar por un podio merecido, después de haber recortado una diferencia de más de tres segundos en pocos giros.

El piloto del equipo Aspar Team partía desde la décima posición en la parrilla de salida, pero un mal inicio le ha hecho colocarse decimoséptimo en la cuarta vuelta. Desde ese momento Guevara ha dado un paso adelante, para imprimir un ritmo de escándalo que le ha llevado a marca la vuelta rápida de carrera y a acercarse poco a poco al grupo de cabeza. Con estos resultados Izan sube a la decimocuarta posición de la general. «El inicio ha sido malo, hemos perdido muchas posiciones y nos hemos distraído con el grupo de detrás. Cuando me he dado cuenta, el grupo delantero tenía más de tres segundos de ventaja. Me he centrado, sabía que tenía buen ritmo, pero veía inimaginable llegar. No sé cómo lo he hecho, pero he podido alcanzarles. Lo único es que me han adelantado en la primera curva de la última vuelta y he perdido opciones de luchar por el podio. Estoy contento, ahora toca seguir así en los demás circuitos», analizaba el piloto más joven de la parrilla tras su espectacular remontada.