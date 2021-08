El mallorquín Enric Mas (Movistar), sexto clasificado en el Tour de Francia, se mostró optimista a 24 horas del comienzo de la 76 edición de la Vuelta y no descartó la posibilidad de ganar la Vuelta, ya que su equipo, señaló, "siempre sale a ganar". "Creo que puedo ganar la Vuelta, estoy aquí para ganar, en el Movistar salimos a ganar, aunque luego pude haber gente más fuerte. Salimos a ganar la Vuelta y si no, a por el podio. Estamos convencidos de que se puede ganar", dijo en Burgos el ciclista balear.

Mas no terminó el Tour con buenas sensaciones, pero el descanso posterior y el nuevo reto de la Vuelta le colocan en la línea de salida con mejor forma física que en la prueba francesa. "Terminé el Tour con sabor agridulce porque iba por el podio y al final fui sexto. Ahora se me presenta otra nueva oportunidad, otra carrera, y el equipo confía en mi para ser el líder junto a Valverde y Miguel Ángel López. Voy a intentar terminar en el podio. Después del Tour he descansado, he entrenado los días que mejor me encontraba y creo que llego mejor que al Tour", afirmó.

Una Vuelta en la que el ciclista natural de Artà espera estar a tope desde el principio, sin esperar a la tercera semana, ya que antes habrá jornadas importantes que pueden estar marcada por el viento. "En el Tour el último día de montaña estuve bien, pero el día anterior fue malo, y era dentro de la última semana. Esta primera semana de Vuelta es importante, con el Picón Blanco y jornadas de viento peligrosas. Será una Vuelta para estar concentrado desde el principio porque se puede perder la Vuelta cualquier día".

Para Enric Mas quien compartirá los galones de líder con el colombiano Miguel Ángel López, una de las claves podrían estar en la decimoctava jornada con el puerto asturiano inédito del Gamoniteiru. "La Vuelta siempre busca el recorrido más duro, y este año es igual. El Gamoniteiru será un día muy importante, está al final y ese día habrá puertos duros antes. Todos los días de montaña y los llanos con viento serán importantes".

Sobre la participación, Mas considera que la nómina de corredores inscritos es la mejor posible para el espectáculo. "Aquí llegan los mejores, y además en la mejor forma y con la aspiración de ganar".