Cartulina morada | De éxitos y fracasos

Tokio no ha podido acoger los Juegos que seguramente merecía. Han sido unas Olimpiadas marcadas por la ausencia de público, las fuertes restricciones y la decisión de Simone Biles de prevalecer su salud mental sobre el éxito deportivo. España se ha marchado de tierras niponas con 17 medallas, las mismas de Río, y sumando un total de 42 diplomas. Balears, por su parte, se ha colgado tres preseas y se ha traído siete diplomas. Todo han sido éxitos, porque si algo nos han enseñado estos Juegos es que ¡basta ya de hablar de fracasos! El deportista olímpico español, en el 99% de los casos, malvive con las becas ADO que promociona el Gobierno. El simple hecho de haber acudido a Tokio es ya digno de elogio, independientemente de su resultado. Hay a quien se le llena la boca tildando de chasco la décima posición de Mario Mola en la disciplina de triatlón o quien habla de fiasco al referirse a la sexta plaza de Albert Torres en Madison… Quizás lo que deberían hacer estos eruditos de la palabra es replantearse lo que han conseguido ellos en la vida y si se encuentran, por asomo, cerca de lo que han demostrado nuestros deportistas en los Juegos.

Virginia Torrecilla habla alto y claro sobre los insultos que recibió durante su recuperación

Nunca antes se había hablado tan alto y tan claro de la presión que se siente en el deporte de elite. Ha tenido que pronunciarse sobre el tema una voz autorizada como la de Simone Biles para que el mundo entero despierte. «Algunas críticas sobrepasan límites que no se deberían sobrepasar», señalaba Marco Asensio en estos Juegos, sabiéndose foco de reproches en los últimos años. Mediar con esos juicios de valor no siempre es tarea sencilla y si no que se lo digan a Virginia Torrecilla, jugadora mallorquina del Atlético de Madrid que precisamente esta semana desveló a través de un vídeo los inexplicables y desagradables insultos que recibió durante su proceso de recuperación del tumor cerebral del que fue diagnosticada en mayo de 2020. «No es ni una cuarta parte de todo lo que me han dicho durante mi proceso de quimioterapia. De lo deportivo puedes opinar, pero faltar al respeto de esta manera… Lo hago público para que sepáis el tipo de gente que hay», revelaba la de Cala Millor, aupada quizás por los últimos testimonios que han revolucionado el panorama deportivo.

Leo Messi, Valentino Rossi y Pau Gasol Demasiadas despedidas en una sola semana

Ha sido una semana marcada también por las despedidas: La de Messi del Barça, la de Valentino Rossi del motociclismo y la de Pau Gasol de la selección española. Se van, se despiden o se alejan tres mitos del deporte en sus respectivas disciplinas. El primero deja un hueco insalvable en la Liga española, donde llevaba compitiendo los últimos quince años. El segundo se retira tras 26 años en el Mundial. El tercero, convertido en leyenda y después de defender la elástica de España durante las dos últimas décadas. Para las que hemos crecido viéndoles jugar no ha sido una semana fácil. Independientemente de colores, equipos o nacionalidades, Messi, Rossi y Gasol han marcado una época que difícilmente volveremos a disfrutar. «Empieza a sentirte mayor cuando tus ídolos deportivos se retiren», me decían siempre. De repente, en una semana, he envejecido fácilmente tres décadas.