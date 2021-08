Del adiós con más dudas que certezas de Messi a los Juegos más tristes

"No sé el club, pero yo hice todo lo posible para quedarme". Sin duda es la frase más destacada de la emotiva rueda de prensa de Leo Messi en su inesperada despedida del Barcelona tras 21 años en la entidad azulgrana. Con lágrimas desgarradoras, el crack argentino parecía no dar crédito a su salida cuando apenas 48 horas antes todo parecía preparado para que se hiciera oficial su continuidad. Pero, ya sea por el impedimento de Javier Tebas, inflexible en el cumplimiento del límite salarial, o por lo que sea -la auténtica realidad de la salida del argentino posiblemente no se sepa nunca-, lo cierto es que la bella historia de amor entre el futbolista y el club que le formó como persona ha llegado a su fin.