Pilotades | El San Francisco, campeón de la V Copa RFEF de Fútbol Playa

El San Francisco se adjudicó la V Copa Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de fútbol playa al superar en la final al Melistar en un trepidante encuentro repleto de goles y emoción y que no se resolvió hasta los segundos finales (8-9). Con un gran gol de Javi Torres -MVP del torneo- a falta de doce segundos para el final, el cuadro mallorquín fue el mejor en una copa que se ha disputado en la Playa de San Lorenzo (Melilla).

San Francisco: Una plantilla de lujo se alza con el título

El San Francisco, que preside Amadeo Spadaro, confeccionó una plantilla de fútbol playa competitiva para optar a los títulos nacionales e internaciones, como así ha sido en esta ocasión. La plantilla es: Juan Manuel Mateo, Jaime Faba, Gastón Laduche, Cristian Torres, Sarandi Sobral, Francisco Mejías, Miguel Ángel Santiso, Eliott Henri, Javier Torres, Adrián Frutos, Carlos Alfredo Carballo, Pablo Pérez y Paulo Da Silva. Entrenador Ramiro Figueiras.

Andratx: El cuadro de José Contreras gana al Mallorca B

El Andratx de Segunda RFEF se impuso en su segundo amistoso al Mallorca B de Tercera por 2-1. Por los locales marcaron Diego y Guille y por el filial Ibra. Por el Andratx jugaron: Vicenç, Carlos Sánchez, Pau Pomar, Gaspar, Pep Vidal, Gerardo, Ass, Diego, Marcos, Vinicius y Llabrés. También salieron: Mingo, Damià, Joan Salvà, Carlos Lorente, Jose Bueno, Toni Jou, Guille, Jaume Calonge, Markus, Álvaro de Dios y Gabriel Santos. Por el Mallorca B: Quevedo, Miguel, Miki, Leo, Jaime, Imanol, Conejero, Torregrosa, Tovar, Gilbert y Elías. También salieron: Quetqlas, Valverde, Miguel, Isma, Quirós, Quintanilla, Albin, Thomas Giaquinto, Ibra, Tomeu y Montalbán.

Tercera: El Collerense gana 1-2 en Binissalem

El Collerense se impuso en un duelo igualado al Binissalem por 1-2. Por los azules jugaron: Maties, Ramón, Samu, Jaume Pons, Henrique, Pau, Oncala, Vallés, S. Oliver, Riki y Forteza. También jugaron: Borja, Juan, Nene, Castillo, Pep, Paco, Alex, Toni, Cabezas, Moya y Marc Sintes. Por el Collerense: José, Adel, Xavi, Custo, Adrián, Javito, Sergi, Gabi, Alex, Donato y Aldo. También salieron: Agus, Nacho, José, Chechu, Jorge, Ezquiel y Adrián.

Preferente: El Ferriolense se impone al Santa Catalina

El Ferriolense venció por 0-1 al Santa Catalina Atlético en el duelo amistoso disputado este fin de semana. Por los rojillos jugaron: Steven, Kevin, Manu, Raúl, Joan, Amador, Juanan, Carlos Ramón, Mateo, Cristian y Will. También lo hicieron Renzo, Pere, Llorens, Aif, Darwin, Josue, Lorenzo, Juan, Agus, Boli y Triay. Por el Ferriolense: Alex Ramos, Cristian Suárez, Jordi Vila, Juanca Quesada, Miguel Alorda, Dani Pascual, Juli Ortega, Miki Segura, Juan A. Calle, Héctor Pons y Cristian Alfaro. También jugaron Rafa Guillén, Xisco Torrens, Valentino, Lautaro y Cristian Fortis.

Empresas: Tablas entre el Cuida tu Cabello y el Murenc

El Cuida tu cabello Can Remendón no pudo con el Murenc Atlètic. Pese a no jugar esta semana, el Aficiontas Consell conserva el liderato en la Liga de fútbol-7 de empresas gracias al empate del Murenc Atlètic en Binissalem (3-3). Karin hizo el 0-1 en el minuto 18, pero dos goles seguidos del capitán Pau Daviu (en los minutos 23 y 24) pusieron por delante al Cuida. Al filo del descanso, falta de Roso sobre Joan Coixet, que se retiró lesionado, y que era sancionada con tarjeta roja y penalti, pena máxima que neutralizaba Toni Riutort. A los diez minutos de la reanudación, Deli parecía decidir la contienda a favor de los locales, pero dos postreros goles de Álex Sánchez y Fran Subires (en el 40 y 46) pusieron el 3-3 definitivo.

Empresas: El Consell visita mañana al Campos

El Aficionats Consell visita Campos este martes, a las 20:30 horas con la imperiosa necesidad de ganar para mantenerse en lo más alto, mientras que el Cuida tiene un desplazamiento complicado a Son Verí este viernes, a las 21.

Joventut: Toni Campoy dirigirá al juvenil A

El Joventut Mallorca ha anunciado que el entrenador Toni Campoy dirigirá a la primera plantilla del club de Palma con la clara intención del ascenso. Campoy, que fue presentado por Paquete Higuera, director deportivo del Joventut, ha dirigido al Atlético Baleares, Platges de Calvià y, entre otros conjuntos, al Vilafranca.