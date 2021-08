“Lo que dices es como si dijeses que te va a crecer el pelo”, “derecho tendrás, pero pelo no, calva”, “tiene que ser buena la peluquería a la que vas” o “como remates de cabeza patina el balón”, son solo algunos de los mensajes que tuvo que aguantar la futbolista mallorquina Virginia Torrecilla durante su proceso de recuperación mediante quimioterapia.

La jugadora de Cala Millor ha querido compartir un vídeo reivindicativo en el que narra algunos de los insultos que sufrió a través de las redes sociales en su largo proceso de recuperación. Virginia, que la pasada semana empezó ya a ejercitarse a pie de campo tras más de un año de lucha contra un tumor cerebral, respeta las publicaciones que le hacen metiéndose con el fútbol femenino, pero reconoce que entrar en el aspecto personal ya es sobrepasar la línea.

“Todos esos comentarios os aseguro que no son ni una cuarta parte de lo que me han dicho durante mi proceso de quimioterapia. No me ha importado, pero ahora los publico para que veáis el tipo de gente que hay. En lo deportivo puedes opinar, pero en lo personal, faltar al respeto de esta manera… Esto no es fútbol”, señala la futbolista mallorquina.