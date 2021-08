Rodrigo Pernambuco asegura dinamita para el ataque del Feníe Energía Mallorca Voley Palma. El opuesto brasileño continuará una temporada más en la isla después de protagonizar su primer curso como tercer máximo anotador de la Superliga, con 580 tantos en 28 encuentros.

A pesar del mal sabor de boca que dejó el final de temporada para el CV Palma con la prematura eliminación en cuartos de final del play-off por el título ante el Melilla, Marcos Dreyer aseguró a DIARIO de MALLORCA el pasado 30 de marzo que la continuidad de Pernambuco «no sería ninguna locura porque se siente muy cómodo en el equipo».

A pesar de que el técnico brasileño finalmente no continúa en el proyecto y le suple Abel Bernal en el banquillo, su compatriota confirmó estar «muy feliz porque me siento bien aquí y, aunque no me gustó la manera como terminamos la temporada pasada, hicimos un buen campeonato y por eso me convencí».

El primer efectivo confirmado en la plantilla 2021-22 del Feníe Energía Mallorca añadió argumentos a su continuidad asegurando que le gusta «el club, la ciudad y esto es lo que importa para jugar un año más en Palma». Pernambuco, que siempre se ha mostrado ambicioso en cuanto a los objetivos deportivos, afirmó que la presente campaña «no podemos hacer menos que la anterior y eso me motiva porque me demuestra que tengo mucho que dar todavía».

La continuidad del opuesto de 24 años es toda una declaración de intenciones para el club y un Bernal que se estrena como entrenador tras dejar de ser miembro de la plantilla del CV Palma a los 40 años. El madrileño tendrá que lidiar con las bajas del colocador y capitán Ricardo Perini y del receptor Gaby del Carmen, a la espera de conocer más renovaciones de jugadores respecto al curso anterior.