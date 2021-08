El 125 aniversario de la Federación de Ciclismo de Illes Baleares será el protagonista del cupón de la ONCE para el sorteo del 17 de agosto, cuando se difundirán 5 millones y medio de boletos coincidiendo con esta celebración.

La Federación de Ciclismo de Baleares se fundó en 1896, pero tuvo su embrión en 1888, con la Sociedad Velocipedista de Palma. Hubo que esperar hasta el año 1892 para ver, por primera vez en Mallorca, una carrera organizada de bicicletas, ha informado la ONCE en un comunicado.

Con este cupón, la ONCE se suma a los diversos actos que la Federación de Ciclismo de Baleares organiza para celebrar sus 125 años de existencia. El cupón conmemorativo lo han presentado el delegado territorial de la ONCE en Baleares, Josep Vilaseca; el presidente de la federación, Fernando Gilet; la presidenta del Govern, Francina Armengol; la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; el director general de Deportes, Carles Gonyalons; la directora insular de Deportes, Margalida Portells; el vicepresidente del consejo territorial de la ONCE, Toni Sorà, y el alcalde de Palma, José Hila. También ha estado presente Mavi García, ciclista mallorquina que la semana pasada participó en los Juegos de Tokio.