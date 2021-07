El Poblense recibirá al Campos en la primera jornada en Tercera División después de que ayer se confeccionara el calendario en los locales de la Federació de Futbol de les Illes Balears en un sorteo público y retransmitido por vídeo chat. Este duelo medirá a dos conjuntos que retornan a esta categoría, los azulgranas llegan tras bajar de Segunda B y estrenan un proyecto nuevo en el que el claro objetivo es subir, mientras que los rojillos han ascendido después de muchos años en Preferente. La temporada 2021-22 promete emoción e ilusión y al igual que en anteriores ediciones se marcan tres zonas diferenciadas, los claros favoritos, los equipos de media tabla que pueden dar la sorpresa, en positivo o en negativo, y los que desde el inicio lucharán por la permanencia.

Varios equipos salen con la vitola de favoritos. El Poblense ha diseñado una plantilla muy competitiva que tendrá a Pep Barceló como responsable; el Platges de Calvià de la mano de Carlos Martínez, que en la pasada Liga se quedó a un paso de subir, cuenta con un grupo más fuerte; el Constancia, que viene de realizar una gran gesta y que quiere subir por su centenario; el siempre potente Mallorca B, en el que sigue Julián Robles al frente; el Manacor de Jaume Mut; y el Santanyí de Tato. Además, el Mercadal, único representante de Menorca y que representará a esta isla después de dos temporadas sin conjuntos menorquines; y los siempre difíciles, Sant Rafel y PE Sant Jordi.

El Son Verí (Llucmajor) debutará por primera vez en su historia en la Tercera División. Tras muchos años de intentos, los de s’Arenal lo lograron de la mano de Sergio Iscar. Debutará también el Inter Ibiza, que cuenta con una plantilla muy compacta.

Vuelve el Rotlet Molinar, por lo que serán tres equipos de Palma en la máxima categoría autonómica, los blancos, el Collerense y el mencionado filial bermellón.

La competición, que empezará el 5 de septiembre y finalizará el 1 de mayo, tendrá 21 equipos, circunstancia que no ha sentado bien a varios conjuntos que preferían que la Liga fuera par y así no descansar una semana y que volviera a ser de 20 conjuntos y no de 21. Pocas vacaciones tendrán los equipos de esta categoría ya que hay jornada prevista en el puente de principios de diciembre (día 8), la segunda fiesta de Navidad (el 26) y día 2 de enero.

A priori es una liga un poco menos competitiva que hace unos años porque han ascendido siete equipos desde Regional Preferente con un potencial económico más bajo que los recién descendidos. Sin embargo, los nuevos de la categoría darán mucha guerra a lo largo de las 42 jornadas en las que nadie tiene un sitio garantizado.