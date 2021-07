Ivana Peralta fue la protagonista mallorquina en los Campeonatos de España sub-18 celebrados este pasado fin de semana en Huelva, al finalizar segunda en los 100 metros lisos y cuarta en los 200. La segunda presea llegó de la mano de Alejandro Martín (Diana AC) que fue tercero en los 400 metros lisos. Las circunstancias jugaron en contra de Miki Esteller (Diana) cuando iba con unos diez metros de ventaja sobre sus rivales en los 400 metros vallas: en la última tropezó y no pudo finalizar con una gran marca.

Ivana Peralta (Siurell Sa Sini) mostró sus grandes facultades el sábado en los 100 metros lisos; se clasificó segunda de su semifinal con 12.11, mejorando su plusmarca personal. En la final conquistó la plata con el registro de 12.16. En 200 lisos se clasificó segunda de su semifinal, con marca personal de 24.71, y en la final firmó 24.82 para ser cuarta. La pupila de Juanan Oses será internacional en 4x100 en el encuentro contra Francia en Francoville en agosto.

En 100 lisos masculinos, el velocista de Formentera Marc Escandell (Espalmador) se clasificó con un tiempo de 11.02 y en la final fue sexto con el mismo crono. En 200 lisos, Víctor Vallejo (S’Arenal Llucmajor) fue séptimo en semis con 23.18.

La segunda medalla llegó de la mano de Alejandro Martín, que en semifinales de los 400 lisos dominó su serie con 50.82. En la final fue tercero con 49.16.

La cuarta plaza de Joana María Rigo (S’Hostal de Montuïri) en los 800 metros fue tras una carrera para crear afición. La montuirera, a falta de 400 metros, iba cuarta y cazó y superó a la atleta que iba tercera. Y cuando parecía que tenía la medalla en el zurrón, le alcanzó la atleta adelantada (fue segunda al final). La mallorquina reaccionó en ese instante y también cazó a la que iba entonces segunda, entrando las tres al mismo tiempo y terminado dos de ellas de bruces en el empeño. La alumna de Esteve Barceló se había clasificado primera en semis con 4:43.91 y en la final registró 4:34.45, mejorando en cinco segundos su marca personal.

Miki Esteller tuvo mala suerte en los 400 vallas. Fue quinto con 52.88, que es nuevo récord de Balears sub-18. «Después de la última valla, cuando iba primero con más de diez metros, tropezó al cambiar de pierna y fue así unos siete metros hasta que volvió a coger la estabilidad. Hubiera hecho un marcón», explicó su técnico, Jaume Mulet.

Otros resultados

Dani Castilla, que fue campeón y recordman sub-16, no estuvo bien. Se clasificó tercero con 14.27 en los 110 vallas y acabó cuarto con el mismo tiempo en la final. En salto de altura, la atleta de Campos María Antonia Burguera finalizó novena con un salto de 1’52 metros. Martí Cerdá (Claudia Troppa) fue duodécimo con 1’81. En 800 metros lisos, Mauro García Vallés (Pitiús) no superó la semifinal al ser séptimo con 2:00. En 800 femeninos, Magüi Calvo (Sporting Calvià) se clasificó séptima en semis con 2:21.74. Pablo Gallego (Diana) fue noveno en semifinales con 4:20.97, no pasando ronda.