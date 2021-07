Mavi García se ha consolidado en los últimos años como una de las mejores escaladoras del pelotón. Un estatus que dada la dureza del recorrido olímpico la hace soñar. Quinta este año en el Giro Rosa, la mallorquina espera una carrera dura desde el inicio que favorezca sus opciones, según reconoce en una amplia entrevista a la Federación Española de Ciclismo.

Su trayectoria no ha sido la habitual en el ciclismo, puesto que comenzó muy tarde a competir y lo hizo combinando atletismo, ciclismo y duatlón. ¿Cómo fueron esos inicios?

De pequeña empecé con el patinaje artístico, le dedicaba muchas horas a ello hasta que a los 16 años lo dejé. Cambié un poco el rumbo de mi vida y no hice deporte durante 9 años. Luego me decidí a volver a empezar y comencé corriendo. Conseguí buenos resultados corriendo y comencé gracias a mi hermano también con el duatlón, que ha sido una disciplina que me ha apasionado siempre y en la que he podido ser hasta subcampeona del mundo. Posteriormente, surgió la oportunidad de probar con un equipo de ciclismo e inicié un camino que me ha permitido ser profesional y vivir de ello. Y ahora mismo disfruto mucho de lo que hago.

¿Cuándo retomó el deporte pensaste en algún momento que podría terminar siendo olímpica?

Nunca me había planteado que pudiera ir a los Juegos Olímpicos, lo veía muy lejos y no pasaba por mi cabeza. Pensaba que el duatlón ojalá fuera olímpico, igual que el triatlón, pero nunca me decidí a nadar, así que disfrutaba mucho y no le daba demasiadas vueltas. En aquellos primeros años además tampoco me dedicaba al 100% al duatlón porque competía también en atletismo y en ciclismo de forma independiente y era un popurrí de competiciones que no sabía muy bien donde me iba a llegar.

¿Cuándo considera que empezó a ser una deportista profesional plenamente?

Yo considero que empecé a ser deportista profesional hace 5 años, cuando tenía 32. Cuando dejé el trabajo y pude centrarme únicamente en el deporte, aunque en aquella época no era solo ciclismo, hacía todavía duatlón. El año que quedé subcampeona del mundo de duatlón fue el primer año que no trabajé y estuve centrada en el deporte. Ese año, sin entrenar más, simplemente pudiendo descansar, comencé a mejorar bastante mi rendimiento porque hasta entonces mi vida era una auténtica locura. Trabajaba mañana y tarde, mantenía una casa como todo el mundo y tenía que buscar los huecos que podía para correr y entrenar con la bici y aún así más o menos conseguía buenos resultados. Pero en el momento en el que pude empezar a descansar subí varios peldaños.

Y ahora que lo tiene tan cerca, ¿cómo se siente sabiendo que va a cumplir el sueño de ser olímpica?

Para mí era algo impensable y ahora que lo tengo tan cerca casi que no me lo creo. Es un sueño para todo deportista y está al alcance de muy pocos. Lo valoro de forma especial porque a cualquiera que le digas que hasta los 30 no empecé a competir a cierto nivel alucinaría con que después vaya a conseguir ir a unos Juegos Olímpicos. Es algo muy especial y me siento una privilegiada por poder estar en Tokio. Me muero de ganas de vivirlo.

Centrándonos en el desarrollo de la competición, ¿Cómo cree que afectará a la prueba en línea que las distintas selecciones cuenten con tan pocos efectivos?

Que esta carrera sea así, con tan pocas corredoras por equipo, creo que puede ser bueno para las selecciones que habitualmente no son tan potentes porque iguala las cosas un poco más. Creo que será una carrera muy descontrolada y es una prueba de un día en la que pueden pasar muchas cosas y que permite soñar con lo mejor y lo peor. Yo voy a darlo todo, a disfrutarlo, y esperemos que salga bien.

¿Qué tipo de carrera sería la más beneficiosa para sus intereses?

El escenario más favorable para mí es que salga una carrera dura desde el inicio. Soy una corredora a la que quizá le cueste estar con las mejores cuando se producen ataques muy explosivos, pero si la carrera es muy muy dura me encuentro a gusto y creo que ahí si que puedo estar delante. Será una carrera complicada de gestionar a nivel táctico. Hay una selección como Holanda que cualquiera de sus cuatro integrantes puede ganar y cualquier movimiento en el que estén ellas puede ser el bueno y habría que intentar estar. Será difícil elegir a que ataques saltamos y cuáles dejamos ir.

A escasos días de debutar en unos Juegos Olímpicos, ¿qué sentimientos predominan en usted?

Yo tiendo a normalizar bastante las cosas, pero es verdad que hasta que no me veo en la situación no empiezo a ponerme nerviosa. Sé que será una carrera que me pondrá nerviosa, aunque en mi cabeza solo está la idea de disfrutarlo, pero también tengo muchas ganas de correr y de hacerlo bien.