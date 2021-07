Políticos, periodistas y deportistas lo tienen claro: «Marcus regresará a Mallorca con medalla»

Todo lo que no sea que Marcus Cooper aterrice en el aeropuerto de Son Sant Joan con una presea colgada al cuello va a ser una gran decepción. El piragüista mallorquín es la gran apuesta balear en los Juegos de Tokio, al menos así lo creen políticos, periodistas y otros deportistas de las islas al ser cuestionados por DIARIO de MALLORCA sobre las opciones de medalla de los representantes de Balears en los Juegos. En las cábalas de todos ellos también aparecen nombres como los de Sergi Llull, Álex Abrines y Rudy Fernández, así como el de la regatista del Club Nàutic s’Arenal, Paula Barceló.

«Creo que estamos ante una de las delegaciones de Balears con más opciones de medalla de toda la historia. Hay claras opciones para Marcus Cooper con el K4 500, Marco Asensio y Rafa Mir, en fútbol; Sergi Llull, Rudy Fernández y Álex Abrines, en baloncesto; Mavi García, en ciclismo; Mario Mola, en triatlón, y Hugo González, en natación», opina Pedro Fullana, periodista mallorquín que trabaja en La Ser y que cubrirá los Juegos desde Tokio.

«Mola, Cooper y Albert Torres cuentan con muchas opciones, al igual que Mavi y Paula Barceló» CARLES GONYALONS - DIRECTOR GENERAL D’ESPORTS

«Sin duda Marcus cuenta con muchas opciones», coinciden la gimnasta Cintia Rodríguez y la luchadora Graciela Sánchez. «Es verdad que en la competición por equipos siempre puede pasar cualquier cosa, pero veo muy bien posicionados a varios deportistas a nivel individual. Mario Mola, Marcus Cooper o Albert Torres cuentan con muchísimas opciones. En el caso de las féminas, Paula Barceló y Mavi García llevan mucho tiempo demostrando que siempre están ahí arriba», se lanza por su parte el director general d’Esports Carles Gonyalons, una opinión que comparte con el exconseller Mateu Cañellas: «Llevando tantos deportistas como llevamos, creo que van a traer muy buenos resultados, pero obviamente Marcus Cooper, Mario Mola o Albert Torres cuentan con muchísimas opciones».

«Nicolau Mir puede dar la sorpresa. Lleva mucho trabajo encima, es joven y son sus primeros Juegos» CINTIA RODRÍGUEZ - GIMNASTA

En cuanto a qué deportista en Tokio puede dar la sorpresa, hay división de opiniones. Hay quien coloca a Mavi García como posible revelación, sin embargo Joan Lluís Pons, Hugo González y Nicolau Mir también acaparan protagonismo. «Apuesto por Nicolau ya que es mi compañero y sé el trabajo que lleva encima. Son sus primeros Juegos, es muy joven y sé que puede dar una gran sorpresa», asegura Cintia. «En una disciplina tan complicada en unos JJOO como la natación, Hugo González llega con sus tres medallas del último Europeo y con una preparación en América para coger el testigo de Mireia Belmonte y ser el número uno de la natación española en Tokio», señala Fullana. «Mavi es obvio, pero es curioso que siendo una comunidad en la que contamos con una gran tradición en vela, no haya habido antes ninguna mujer que se haya colgado una medalla. Creo que Paula Barceló puede regresar a Mallorca con una», apuesta por su parte Cañellas. «Joan Lluís, en natación, ya hizo un buen papel en Río metiéndose en la final y tengo muchas ganas de ver cómo le van estos Juegos», indica Gonyalons.

«Hugo González puede coger el testigo de Belmonte y ser el número uno de la natación española» PEDRO FULLANA - PERIODISTA

Además de sorpresas, son varios los deportistas de las islas que se han quedado a un solo paso de Tokio. La gran decepción, sin discusión, es la ausencia de la gimnasta Cintia Rodríguez, quien debido a una lesión tuvo que renunciar al sueño olímpico. «Más que una decepción para mí es un lamento», reconoce Graciela Sánchez: «Cintia trabajó un montón, se ganó su puesto y luego tuvo que renunciar a él. Es una pena que no haya podido asistir». «Además de Cintia, también está Adrián Abadia, quien se ha quedado a un solo paso por un problema de invitaciones fijas para el país anfitrión», revela Cañellas. «Yo voy a barrer un poco para casa y voy a hablar del Centre de Tecnificació», señala Gonyalons: «Obviamente ha sido una gran pena para nosotros que Cintia no haya podido ir. Y luego, por los pelos, tampoco asiste Abadia en saltos. Ha estado muy cerca y pensábamos que podía ser». Fullana, natural de Manacor, tira para casa: «Rafel Nadal siempre es una apuesta segura y hubiera contado con varias opciones para ampliar su leyenda olímpica tras los oros de Pekín y Río». Cintia, por su parte, comparte la misma opinión sobre el tenista de la comarca de Llevant: «Supongo que diría el gran Nadal. Siempre es una apuesta segura y es una pena que no pueda asistir».