El mar no es su hábitat natural, aunque no lo parezca. En la Platja de Muro, dos motos de agua disfrutaban este mediodía cortando las olas. Zigzagueaban, se cruzaban. Como niños, sobre ellas, se lo estaban pasando Augusto Fernández y Miquel Pons. Los pilotos mallorquines de Moto2 y MotoE, respectivamente, hicieron un parón en sus vacaciones para pasar revista, hablar de futuro y, ya que estaban, disfrutar de la velocidad de una forma diferente a la que están habituados.

Augusto vuelve a confiar y eso se nota. En la última carrera del Mundial, disputada en Assen el pasado 27 de junio, el piloto del equipo ELF Marc VDS Racing volvió a subirse al podio. Llevaba dos años sin hacerlo, algo que ya pesaba en su ánimo. «Hemos sufrido, para qué engañarnos, pero por fin en la última carrera tuvimos nuestra recompensa. Sabíamos que teníamos la velocidad, solo faltaba rematar. Todas las piezas estaban a punto de encajar y en Holanda conseguimos que lo hicieran. Es un circuito que siempre se me ha dado bien y pudimos hacer una buena carrera», reconocía el piloto de la cilindrada intermedia en las dependencias del Beach Club Samsara de la Platja de Muro.

El piloto de 23 años, quien ocupa la octava posición en la clasificación de Moto2 tras el transcurso de las nueve primeras carreras, hizo un balance positivo de la primera parte del campeonato aunque, con los pies en el suelo, reconoció que pensar en el Mundial es una utopía. «El objetivo ahora es estar cada fin de semana delante, ser uno de los pilotos que cada domingo molesta por ahí arriba. Evidentemente no nos vamos a meter en la lucha por el campeonato, pero sí en la pelea de cada carrera», señaló.

«A lo largo de esta primera parte del Mundial”, reconoció: «hemos asumido muchos riesgos». «En Holanda quise ganar hasta la última vuelta, pero cuando estás encima de la moto, sabes que hay un riesgo. No aflojé, pero quizás no arriesgué tanto. Quería el podio, pero a veces no sabes cuánto tirar. Está claro que quiero ganar mínimo una carrera en esta segunda parte del campeonato», aseguró.

El próximo 8 de agosto Austria acogerá la décima carrera. Por delante quedan once Grandes Premios y un calendario que todavía debate qué carreras se celebrarán y qué carreras no se harán: «Ahora mismo eso no me preocupa, solo espero que al menos se corran el mismo número de Grandes Premios que se tienen ahora programados, aunque haya circuitos que se tengan que repetir».

Miquel Pons: «Tenemos posibilidades de luchar por el campeonato y lo haremos»

A falta de solo tres carreras para que MotoE toque a su fin, el piloto mallorquín Miquel Pons confía «en tener posibilidades de luchar por el campeonato». El de Campanet, con 42 puntos, ocupa la sexta posición de la tabla a tan solo 28 puntos del actual líder, el italiano Alessandro Zaccone. «Hay que ir con pies de plomo porque tanto las carreras como el campeonato son muy cortos en MotoE. De todas formas estamos contentos con la primera parte de la temporada. Se ha conseguido una victoria y hemos estado luchando en la parte de arriba. Es verdad que también se han cometido errores, pero somos rookies y es lo lógico. Cometerlos ahora está bien, para así evitarlos en un futuro”, indicó el piloto del equipo MV Agusta. Pons, a poco más de una semana de cumplir los 24 años, reconoció que «en el paddock se habla de muchas cosas» en relación a su futuro, pero que «todavía no hay nada claro». «Se comentan cosas de seguir en MotoE, pero en otras ocasiones la gente ya habla de dar el salto a Moto2. Al final, hasta que no pones la firma en un papel, nada es seguro», advirtió.