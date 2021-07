Las grandes ausencias baleares de los Juegos

Balears ha viajado a Tokio con una veintena de deportistas, la representación más amplia de las islas en toda su historia, pero dicha expedición podía haber sido incluso más extensa si figuras tan importantes del deporte mallorquín como Rafel Nadal, Cintia Rodríguez o Enric Mas hubieran podido acudir a la gran cita olímpica. La necesidad de un parón por parte del primero, una grave lesión en el caso de la segunda o la irrevocable decisión tomada por el seleccionador nacional en el caso del tercero han imposibilitado que Balears haya engrosando más si cabe su ya histórica participación en los Juegos Olímpicos.

Nadal, Cintia o Enric Mas no son los únicos que han tenido que abandonar su sueño en el camino, ausencias como la del gimnasta Adrià Vera o la baloncestista Nogaye Lo también han supuesto un duro varapalo para el ego de la expedición balear. Otros deportistas como la atleta Caridad Jerez o la nadadora Cata Corró no lograron la marca mínima y los luchadores Taimuraz Friev, Graciela Sánchez o Levan Metreveli se quedaron a las puertas.

Sin duda, una de las grandes decepciones fue conocer la ausencia de Rafel Nadal. El pasado 17 de junio el tenista manacorí anunció que no estaría en la cita olímpica para tratar de estar a pleno rendimiento en el US Open. «Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar y tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando por retos profesionales y personales al máximo nivel de manera competitiva», argumentó el doblemente medallista olímpico sobre su decisión.

Solo unos días antes, el 6 de junio, fue Cintia Rodríguez quien anunció su retirada de los Juegos. La gimnasta de 26 años reconoció que unas molestias en su rodilla le obligaban a «volver a pasar por quirófano», algo que imposibilitaba su participación en Tokio. «He luchado y lo he dado absolutamente todo, pero finalmente no ha podido ser, mi rodilla izquierda no ha aguantado más. Lo primero que quiero ahora mismo es que acabe este sufrimiento. El tiempo dirá si puedo volver al gimnasio o si aquí acaba mi carrera deportiva», explicó Cintia tras dar a conocer la noticia.

Otra de las grandes decepciones ha sido la de Enric Mas. El pasado 12 de julio el seleccionador nacional Pascual Momparler dio a conocer la lista de los cinco ciclistas que representarán a España en la prueba de ruta en Tokio. Entre los elegidos llamó la atención que no estuviera el ciclista mallorquín, español mejor clasificado en el Tour de Francia con una sexta posición. «Llevamos al mejor equipo capacitado para luchar», trató de defenderse el seleccionador tras la polémica suscitada con la convocatoria. «Esto no es un examen de selectividad que apruebas o no apruebas. Esto es un señor que es seleccionador nacional y da una lista en función de lo que él cree. Si fuera un premio del Tour de Francia, entendería que me dijeran, ¿dónde está Enric Mas? Pero no es un premio, son unos Juegos que tenemos que ir a disputar y ya está», trató de justificarse.

Con un caso muy parecido al de Enric Mas se topó el gimnasta Adrià Vera. El mallorquín se encontraba entre los preseleccionados para acudir a los Juegos, después de que fuera uno de los partícipes de la clasificación de España en el Mundial celebrado en octubre de 2019. Sin embargo Fernando Siscar, seleccionador del combinado nacional, decidió dejar fuera de la lista al deportista mallorquín, quien se había preparado duramente en los últimos meses para poder afrontar la cita olímpica.

Fuera de la selección femenina de baloncesto también se quedó la pívot Nogaye Lo. La mallorquina tuvo que abandonar la concentración del Lucas Mondelo el pasado 11 de junio, tras sufrir una fuerte contusión en la rodilla que se hizo durante un entrenamiento. «Nogaye se ha quedado muy cerca de estar entre las doce finalistas, lo que siempre es una muy buena noticia para la Selección», reconoció Mondelo al ser cuestionado por la pívot balear.