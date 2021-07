Pilotades | Marcos Jiménez, refuerzo de lujo para el Andratx

El delantero Marcos Jiménez de la Espada (Pollença, 1985) ha fichado por el Andratx de Segunda RFEF. El futbolista mallorquín llega para reforzar al equipo de José Contreras en su gran debut en esta nueva categoría. Marcos procede de l’Hospitalet y ha jugado en el Constancia, Mallorca B, Sant Andreu, Sporting Mahonés, Nàstic de Tarragona y, entre otros, Atlético Baleares. Además también estuvo en el fútbol de Hong Kong y en la India.

Binissalem: El portero Matías Ferrer seguirá en los ‘assules’

El Binissalem ha comunicado que el portero Matías Ferrer ha renovado una temporada más por el equipo de Tercera División para la próxima Liga. Será su tercera temporada.

Santanyí: El centrocampista Ass continuará como rojiblanco

El Santanyí ha confirmado la continuidad del jugador centrocampista Ass para la próxima campaña en la plantilla de Tercera División.

Llosetense: Recalde ha renovado por el cuadro de Lloseta

El Llosetense también planifica la próxima campaña y ha anunciado la renovación del jugador J. Recalde para el equipo de Tercera.

Manacor: Dani Codina sumará una nueva campaña como rojiblanco

El Manacor poco a poco va perfilando su plantilla de Tercera. La última decisión ha sido la renovación del defensa formado en Manacor Dani Codina.

Llorench Enrich: El menorquín dirigirá al Mallorca juvenil B

El entrenador de Ferreries residente en Mallorca, Llorenç Enrich, dirigirá al Mallorca de la Liga Nacional juvenil en la próxima edición. Enrich, que ha entrenado al Santa Catalina Atlético y Xilvar, entre otros, viene de estar dos años en el juvenil A del Constancia, esta última campaña en Liga Nacional con el que ha disputado la fase de ascenso a División de Honor. El menorquín sustituye en el banquillo a Adrián Colunga.

Atlético Baleares: El juvenil A ya ha empezado la pretemporada

Primer día en la oficina para el proyecto del Atlético Baleares juvenil A en la División de Honor. La temporada 21-22 será la del regreso del cuadro blanquiazul a la máxima categoría juvenil nacional El técnico Álex Casas, artífice del ascenso, seguirá al frente de este proyecto. El director del fútbol base, Joan Vich, presenció la primera sesión y conversó con el cuerpo técnico para apuntalar una plantilla que ya está al «90 por ciento confeccionada ante una temporada muy ilusionante».

Empresas: Victoria del Renault Arenal Peña Bética en Muro

El Renault Arenal Peña Bética ganó a domicilio al Murenc Atlètic (2-4) en una nueva jornada de fútbol-7 de empresa y en un partido plagado de imprecisiones en el que los locales controlaron el esférico en muchas fases del juego, pero sus errores y su falta de acierto rematador unido al trabajo intenso y último pase de los visitantes propició el triunfo foráneo. Jandro (2), Joanpe y Juanjo marcaron para el Renault Arenal, mientras que Álex y Domi fueron los autores de los dos goles del Murenc Atlètic. Destacar que en las tres primeras jornadas de la competición solo se han mostrado tres cartulinas amarillas. Un bagaje muy positivo para esta Liga de empresas en su vuelta a la competición.

Empresas: Interesantes duelos en la próxima jornada

Partidos destacados de la próxima jornada de fútbol-7. El Renault Arenal Peña Bética y el Aficionats Consell intentarán recortar distancias respecto al líder, el Cuida tu cabello Can Remendón, que descansa, ganando al Campos en Son Verí (jueves, a las 20:30 horas) y al Murenc Atlètic en Muro (viernes, a las 20:30), respectivamente.

Arenal: El carismático Antonio Romo anuncia que pone «punto y final»

El carismático y polivalente Antonio Romo ha anunciado que deja el Arenal, en el que ha hecho de todo, para dedicarle tiempo a la familia. «Toca poner punto y final a una de las etapas mas maravillosas de mi vida, que dio inicio a principios de la década de los 90 (ya en 1970, cuando se fundó el club, era un fiel seguidor y colaborador). En todo este tiempo, he disfrutado, sufrido y vivido grandes experiencias. He hecho centenares de amigos, y sobre todo, he ido viendo crecer y hacerse hombres a muchos jóvenes, que me quieren y respetan allá donde me vean. Con ello doy por bien empleados todos estos años al servicio al club», indicó en una emotiva carta.