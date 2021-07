El Palma Futsal ha decidido que el mallorquín Pope regrese a Palma para que forme parte de la plantilla del próximo curso. El manacorí, que debutó con la primera plantilla con tan solo 17 años, ha jugado cedido el último año en el Noia Portus Apostoli de la Segunda División y con el que estuvo a un paso del ascenso a Primera División. Anteriormente jugó cedido en el Burela Pescados Rubén, con el que jugó en la máxima categoría, Puertollano y Segovia Futsal.

Sergi Orgilles, alias Pope, regresa a Mallorca para jugar con la primera plantilla y con otro rol completamente diferente al de su debut hace ocho años cuando debutó con el primer equipo tras realizar toda su etapa formativa en la cantera del club desde que comenzara su vínculo con tres años en la escuela infantil. Sus grandes condiciones le llevaron a debutar con el primer equipo tras pasar por el juvenil y salir cedido para coger experiencia en equipos de Segunda y Primera División ante la falta de un filial en una categoría competitiva. Ahora regresa para ser jugador del primer equipo con todos los efectos.

El caso de Pope es especial ya que es uno de los tres jugadores que ha logrado jugar en el primer equipo tras pasar por todas las categorías de base desde la escuela infantil del club. La falta de un nivel competitivo en el fútbol sala balear suponía un salto enorme del juvenil al primer equipo. La apuesta del club por potenciar la cantera y el fútbol sala en Mallorca ha hecho que los jugadores que destacan en el club puedan seguir con su formación en la isla sin la obligación de tener que salir como pasaba hace pocos años atrás.

El club cuenta con un filial que acaba de ascender a Segunda División y con un juvenil consolidado en División de Honor, lo que hace que el crecimiento de los jugadores se pueda llevar a cabo en el propio club dado que cuenta con equipos y competiciones de máximo nivel competitivo. De hecho, el club quiere dar salida y reforzar el primer equipo en los próximos años con los jugadores que vienen apretando fuerte desde abajo y que están rindiendo a un gran nivel siendo de los mejores de España en sus respectivas categorías.

Pope: “Es un orgullo poder ser el espejo para los jugadores de la base”

El canterano del Palma Futsal analiza su vuelta al equipo balear después de varias temporadas cedido a otros equipos para coger experiencia, madurez y terminar de hacerse futbolista. Pope representa el inicio de un nuevo proyecto en el Palma Futsal que centra sus esfuerzos en la base y es por ello por lo que se siente orgulloso de lo que significa su vuelta al primer equipo: “El club está trabajando desde hace muchos años en este proyecto, dedicando mucho esfuerzo a la base para que los niños lleguen preparados. Mi vuelta sirve para que los jóvenes jugadores de la base sigan trabajando para algún día poder llegar al primer equipo. Este proyecto solo acaba de empezar y esperemos que se pueda sacar mucho rendimiento a los jugadores que salgan del Palma. Para mí es un orgullo poder ser ese espejo para ellos, tanto esfuerzo al final ha tenido su recompensa”, declara el ala.

"Tengo una sensación de satisfacción, alegría y mucha motivación con mi vuelta al Palma Futsal"

El jugador mallorquín se muestra feliz por volver a jugar en la isla y asegura que “tengo una sensación de satisfacción, alegría y mucha motivación con mi vuelta al Palma Futsal. Es algo muy especial para mí poder volver a la que siempre ha sido mi casa y poder disfrutar de jugar en esta pista con gente de mi tierra en las gradas. Le estoy muy agradecido al club por apoyarme cuando he estado fuera, por ponerme las cosas muy fáciles haciendo que me sintiera como en casa aun estando lejos y que por fin ahora me recompensen con esta oportunidad, les voy a devolver la confianza depositada en mí”, y añade: “También le debo mucho a nuestro presidente, me quiero acordar de él porque sé que le hubiera gustado ver a un mallorquín en el equipo”.

Al manacorí se le presenta la oportunidad de poder deslumbrar en el equipo en el que se ha criado y ha crecido como futbolista y afirma que el salir cedido las últimas temporadas ha hecho que vuelva “un jugador con mucho más recorrido, más experiencia, incluso con títulos, y creo que se verá a un Pope mucho más maduro, pero con la misma ilusión que cuando se fue. Jugar en equipos diferentes y tener que adaptarse te da esa madurez para afrontar situaciones como estas”.

Para concluir sus declaraciones, el joven jugador mallorquín se marcó unos objetivos de cara a esta campaña que se basan en “adaptarme cuanto antes para poder sumar con el equipo y trabajar muy duro cada día para estar siempre a disposición para lo que haga falta. Soy consciente de donde vengo y al equipo que llego y que no va a ser fácil, pero me gustan los retos y trabajar cada día para llegar a mi máximo nivel posible. Y también para que a nivel grupal pueda llegar esa ansiada final que tanto queremos y llevamos tantos años buscando, y por qué no un título. El Palma Futsal es de los mejores equipos de la liga”.