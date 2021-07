Xavi Torres anunció ayer miércoles su presencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El nadador mallorquín ha convocado por la tarde a los medios de comunicación para compartir sus sensaciones en la preparación de esta cita histórica. El palmesano ve como un «autorregalo» esta presencia en las paralimpiadas. "Es un regalo poder acudir a Tokio 2020, no me imaginaba poder a estar en otros Juegos como participante" ha asegurado.

El paralímpico anunció su presencia en la próxima cita para sorpresa de todo el mundo porque ha llevado su preparación de manera muy discreta. "Ha sido un proceso duro e íntimo por dos motivos: mi edad y porque había muchas posibilidades de que me quedara a mitad del camino", ha afirmado.

A sus 47 años, los entrenamientos han cambiado mucho a como eran en su momento de forma álgido. "He tenido que variar la forma de entrenar, ya no puedo llevar el ritmo de antes por lo tanto he tenido que adaptar la cantidad de trabajo", ha matizado el nadador.

Después de nueve años sin competir, el nadador sabe que el objetivo cambia en relación a las anteriores ediciones en las que compitió. "Llegar a la final es un sueño. Tengo opciones porque llego a las marcas de los diez primeros. Me gustaría poder estar más arriba, pero con entrar en una final me voy satisfecho", ha trasladado.

El proceso de preparación empezó a coger seriedad después de dejar buena imagen en una competición en tierras polacas. "Fuimos a Polonia a finales de 2019 a competir para ver mi estado físico real en comparación con los otros deportistas y fue ahí cuando me vi con opciones reales de poder llegar a Tokio 2020", ha sentenciado.

Xavi Torres acudirá a sus séptimos Juegos Paralímpicos lo que supone un hito en su carrera. "No me esperaba para nada poder acudir a Japón, pero ahora quiero disfrutar y no meterme la presión que tenía antes cuando solo pensaba en ganar ", ha concluido.