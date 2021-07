El Voley Palma ha logrado cerrar un acuerdo con la empresa Feníe Energía que le permitirá competir durante la temporada 2021/22 en la Superliga Masculina de Voleibol.

Así, tras unos meses de incertidumbre sobre el futuro del club, este acuerdo de patrocinio garantiza al Voley Palma la seguridad de competir una temporada más en la máxima categoría del voleibol español. El club y la empresa han llegado a un acuerdo para establecer vínculos durante esta temporada, aunque la intención de ambos es dar continuidad al proyecto y establecer una relación que pueda proseguir durante los siguientes años. El club pasará a llamarse Feníe Energía Mallorca Voley Palma.

El club, viendo que las negociaciones con la empresa estaban avanzadas, decidió inscribirse semanas atrás en la Superliga a la espera de cerrar un acuerdo se ha materializado en las últimas horas y que tendrá una duración de una temporada, aunque ambas partes tienen la intención de continuar y crecer de la mano durante los próximos años.

Feníe Energía es una compañía energética que se dedica a la comercialización de energía eléctrica y de gas natural a nivel nacional. La empresa fue creada en 2010 con el objetivo de promover y desarrollar la energía sostenible y está compuesta por muchos autónomos que han querido apostar por el club para que este siga creciendo.

Con este acuerdo que garantiza la continuidad del club, el Feníe Energía Mallorca Voley Palma tiene por delante el reto de arrancar un nuevo proyecto, ya que debido a la incertidumbre sobre su futuro no ha podido establecer una hoja de ruta para la nueva temporada. El Feníe Energía Mallorca Voley, por tanto, empieza de cero un proyecto que será completamente diferente al anterior teniendo en cuenta el presupuesto del club esta temporada. Dada la situación extraordinaria y la incertidumbre que se han vivido estos meses, muchos de los jugadores que formaban parte de la plantilla la temporada pasada no continuarán en el equipo ya que no se podían producir movimientos entorno al club.

Aun así, viendo el avance de las negociaciones con la empresa energética en los últimos días, el conjunto mallorquín avanzó trabajo y espera poder ir cerrando nuevas incorporaciones durante las siguientes semanas para construir un equipo competitivo de cara a esta próxima temporada. En las próximas fechas se presentará el acuerdo con el acto de firma y explicación del nuevo proyecto para encarar la temporada 21/22.