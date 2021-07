Un incansable Xavi Torres

Xavi Torres sigue sorprendiendo a propios y extraños. El nadador palmesano anunció ayer en sus redes sociales que competirá en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que arrancan a finales de agosto.

«Supongo que va a ser una sorpresa para la mayoría... ¡pero sí! Nos vamos a Tokyo a nadar los que serán mis séptimos Juegos Paralímpicos. De este modo, 29 años después de mi primera vez en Barcelona 92, me he clasificado para los Juegos», explicó.

El mallorquín participará en sus séptimos juegos, aunque sí estuvo presente en Río 2016 ya que acudió como entrenador.

El nadador consiguió la mínima B que se necesita para competir en este evento justo antes de la pandemia, en el mes de febrero de 2020. El deportista ha trabajado en silencio para llegar al verano en la mejores condiciones posibles para afrontar un reto mayúsculo a su edad.

«A mis 47 años no pensaba estar a día de hoy escribiendo este post. Nadar ha sido para mí un modo de vida y nunca he dejado de hacerlo para tener una vida saludable en un medio que me permite sentir la libertad en el más amplio sentido. En mis pasadas participaciones la lucha por medalla ha sido una constante. Esta vez es distinto, ya que el mero hecho de estar allí es todo un regalo», escribió en su Instagram.

Cabe recordar que Torres se retiró tras Londres 2012 y trasladó su experiencia al ámbito formativo como entrenador. De hecho, fue el entrenador de Marc Sánchez durante su preparación para Río 2016 y durante los Juegos.

Después de estar varios años sin competir, el mallorquín sabe que su objetivo no es la medalla, pero no descarta dar la sorpresa.

«Como siempre digo: ‘¡Hemos venido a jugar!’ Aunque en esta ocasión las medallas las lucharán otros, trataré de dar otro pasito más para tratar de meter la cabeza en alguna final y ver esa lucha lo más cerca posible», señaló.

El del Molinar es el quinto deportista paralímpico español más laureado de la historia con 16 medallas –con cinco oros, cinco platas y seis bronces– en su palmarés en sus seis participaciones paralímpicas hasta la fecha.

Precisamente ayer, el Comité Paralímpico Español dio a conocer la lista de deportistas que representarán a España, del 24 de agosto al 5 de septiembre, en Tokio. La delegación estará formada por 135 atletas, de los cuales cinco serán de Balears.