Cartulina morada | Como pez en el agua

Jovan Stankovic: Pablo Ortells le impide la entrada a Son Bibiloni con buen criterio

La pasada semana, a través de las redes sociales, se conoció un desagradable capítulo que tuvo lugar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Toda una leyenda del Real Mallorca como Jovan Stankovic se personó en Son Bibiloni para presenciar un entrenamiento de la primera plantilla del conjunto bermellón. Casualmente Pablo Ortells, que se encontraba en las instalaciones de la carretera de Sóller, denegó el paso al exfutbolista bermellón, indicándole que no sabía de quién se trataba. En primer lugar, me cuesta muchísimo creer que el director deportivo del Real Mallorca no reconociera al serbio y creo que más bien puede tratarse de una chanza o de una forma de pasar el bulto. En segundo lugar, alguien debería haberle explicado al bueno de Jovan que llevamos año y medio en pandemia, que desde entonces, nadie, absolutamente nadie, puede entrar en las instalaciones del club y que, si en su caso, pudieran hacer una excepción, quizás antes debería presentar la correspondiente PCR negativa. No entiendo la indignación de la leyenda mallorquinista, que en estos tiempos que corren, sin duda, debería haberse mostrado mucho más comprensivo.

La Challenge de féminas: Cada vez son más las mujeres que se lanzan a la carretera en la isla

Ayer se celebró en Binissalem la primera etapa de la segunda edición de la Challenge femenina de ciclismo. En una disciplina que, hasta hace no tanto, parecía exclusiva de los hombres, las féminas comienzan a hacerse un hueco. Cierto es que figuras como la de Mavi García, ayer quinta en el Giro Rosa, han potenciado en la isla que cada vez sean más las mujeres que se prueban en el mundo del ciclismo. Como ya pasó hace solo unos meses con la inclusión de la categoría femenina en el Campeonato de Balears, ahora la Challenge vuelve a colocar a la mujer sobre las dos ruedas en una competición que, a buen seguro, irá ganando adeptas con el paso de los años.