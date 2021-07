«Mi objetivo no es bajar mi marca cada vez que compito»

Daniela García (Magaluf, 2001) inicia hoy (18:15 horas/Teledeporte) en Tallin (Estonia) el Campeonato de Europa sub-23, que se celebra hasta el domingo, con la ilusión de seguir haciendo ruido. Acompañada de su descubridor y técnico cuando está en la isla, Carlos Ruiz, la atleta del 800 atendió a DIARIO de MALLORCA con su desparpajo habitual en la pista de Magaluf, donde ha vivido con sus padres desde que nació. Su entrenador en el CAR de Madrid es Antonio Serrano, que es el que marca las pautas de una preparación enfocada a llegar lo más lejos posible en esta cita continental.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a este campeonato?

Pasar con solvencia la primera ronda y después, en la semifinal, ir a por todas para pasar a la final. Ya en la final es otra movida, ahí hay que correr a tope.

Por marcas y por conocimiento de sus rivales, ¿qué sensaciones tiene?

Yo no suelo mirar a mis rivales, no tengo ni idea de quiénes van a ser ni qué marcas tienen. Prefiero no hacerlo, prefiero no ir más dependiendo de eso.

¿Le sirve la experiencia de haber corrido las semifinales del campeonato de Europa absoluto de 800 metros en pista cubierta?

Sí, totalmente. Me da bastante confianza porque pasé la primera ronda, que era duro. Por lo que me da fiabilidad de que puedo competir a nivel internacional con solvencia.

¿Su estado de forma actual es tan bueno como el que mostró en invierno?

Sí, yo creo que he estado entrenado bastante bien, a pesar de que ha sido una temporada muy corta. He competido, pero no lo he hecho en mítines, que es cuando me planteo correr a tope. No obstante, creo que estoy para hacer marca. Efectivamente creo que he entrenado para encontrarme mejor.

"Me da bastante confianza haber corrido las semifinales de un Europeo absoluto"

¿Cree que puede mejorar su registro personal de pista cubierta en Tallin?

Creo que, viendo la progresión, puedo estar en 2:03. Tampoco estoy buscando pegarle otro bocado a mi mejor marca porque encuentro que no es natural bajar otros tres segundos. Creo en la progresión poco a poco. Con los años que me quedan no tengo prisa, mi objetivo no es bajar mi marca cada vez que compito.

¿Siente que es posible llegar a la final?

Sí, por supuesto. Cuando uno entrena quiere ser competitivo y va a ser lo que me voy a plantear hacer. Ya en la final, a tope.

En Mallorca tiene mucho apoyo de los aficionados.

Me alegro mucho de tener el apoyo de los de casa, en Mallorca es donde nací, he crecido y he crecido como atleta. Que me sigan animando porque se está promocionando Mallorca a nivel internacional y que se animen ellos a practicar atletismo para que nuestro deporte vaya creciendo.