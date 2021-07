El Atlético Baleares ha presentado esta mañana al delantero malagueño Dioni Villalba en el concesionario Hyundai Proa Automoción. El nuevo ariete balearico llega al club de la Vía de Cintura tras una dilatada trayectoria en la tercera categoría del fútbol español. Tiene en su haber más de 300 partidos, en los que ha marcado 140 goles. El atacante espera poder hacer un buen año en el conjunto presidido por Ingo Volckmann tras pasar tres temporadas en la Cultural Leonesa “Vengo a aportar goles al Atlético Baleares. Suelo promediar entre 10 y 15 goles por temporadas, pero no me marco una cifra exacta de goles porque no sirve de nada”, ha relatado.

El andaluz se define como un jugador versátil que se puede mover en diferentes zonas de ataque. “Puedo jugar en muchas posiciones de arriba, de mediapunta, delantero o en banda derecha”, ha especificado.

Patrick Messow, el director deportivo del club ha tenido un papel muy importante en su aterrizaje en la isla. “Ha sido muy insistente y cuando alguien insiste tanto en ti es porque te quiere. Así es fácil tomar la decisión final”, ha indicado Dioni. También considera que el Baleares viene trabajando muy bien los últimas temporadas. “Llevan años con un proyecto muy interesante y fuerte. No han conseguido objetivos por pequeños detalles, pero están llevando a cabo un trabajo excepcional”, ha explicado.

Dioni tiene mucha experiencia en la categoría y es una voz autorizada para poder hablar sobre la exigencia de la nueva Primera RFEF. “Será una categoría muy competida, pero todos venimos para estar arriba, aunque no hay que pensar en objetivos mayores”, ha declarado el malagueño. Considera que hay que ir trabajando bien y coger buenos hábitos para cumplir con el deseo de la afición del Estadio Balear. “El objetivo ahora es hacer una buena pretemporada, entrenar bien y empezar el año con una victoria y a partir de ahí, crecer”, ha destacado.

Aunque el área rival sea su hábitat natural, el nuevo delantero balearico considera que los éxitos de cualquier equipo nacen desde la solidez desde atrás. “Los objetivos se consiguen siempre de encajar lo mínimo. Siempre tenemos alguna, pero con una portería a cero te aseguras que el gol sirva para los tres puntos”, ha concluido.

Junto a él ha aparecido, como es habitual Patrick Messow, que ha catalogado el fichaje de Dioni como un acierto. “Es una incorporación con la que veníamos trabajando durante mucho tiempo y estamos muy contentos de tener a Dioni aquí con nosotros”, ha explicado. La mano derecha de Ingo Volckmann no ha dudado en elogiar la trayectoria de la incorporación. “La carrera de Dioni es muy buena. Sus números avalan su fichaje por nosotros, marcar esta cantidad de goles es de mucho mérito”, ha finalizado.

Messow se ha mostrado satisfecho con los fichajes que ha realizado. “Hemos trabajado mucho hasta ahora y con buen pie. Ahora estamos más tranquilos”, ha señalado, aunque no descarta que se puedan acometer más incorporaciones. “Seguramente van a pasar más cosas, pero prisa ninguna. Tenemos ya la mayoría de la plantilla hecha y ahora con tranquilidad, atentos al mercado, a los movimientos de otros equipos y cuando pensemos que hay algo que nos mejore la plantilla, lo valoraremos”, ha manifestado. De hecho, preguntado por la situación del central mallorquín del Barcelona B, Josep Jaume Busquets, el alemán ha tirado balones fuera. “Es un jugador que conozco, es mallorquín", se ha limitado a decir.