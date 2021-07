El mallorquín Javier Seguí, regatista del RCN Port de Pollença, se proclamó subcampeón de Europa Sub 19 de la clase ILCA 6 en el campeonato continental disputado en Croacia. Al logro de Seguí se suman las medallas de plata en categoría femenina Sub 17 de Marga Perelló (CN Estanyol) y en categoría masculina Sub 17 de David Ponsetí (CN Ciutadella).