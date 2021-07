Cartulina morada | Estamos como estábamos

«Me da igual la semana en la que lleguen los fichajes, como si es el 4 de julio. Si empezamos la pretemporada el 5 de julio, con que estén ahí me vale. Lo importante es que tengamos la mayoría de la plantilla confeccionada cuando empecemos». Pues parece que el deseo de Luis García, promulgado el pasado 23 de mayo, no se ha cumplido. O lo que es peor, quizás sí, y esta es la plantilla con la que el Real Mallorca deberá afrontar el reto de la permanencia en Primera División. En mes y medio, desde que el conjunto bermellón certificara el ascenso, la dirección deportiva solo ha cerrado la llegada de Ángel y la incorporación de Amath. Si preocupa la falta de fichajes, creo que todavía es más alarmante la ausencia de salidas que dejen hueco en un vestuario sobrepoblado. Por ahora la secretaría técnica no ha hecho grandes avances, aunque se espera que en las próximas horas se anuncien dos llegadas más. A su favor tienen ser conocedores de los pasos que no se deben seguir, los de hace solo dos temporadas. En su contra, que por ahora los están siguiendo. Habrá que ver cómo acaba el dichoso mercado.