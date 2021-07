Natalia Romero: «Competir en los Juegos de Tokio es el sueño de mi vida»

Romero aspira a llegar lo más lejos posible en los 800, aunque es consciente del enorme nivel que tendrá la prueba. «Para mí llegar a semifinales sería un éxito», confiesa con humildad.

La atleta participó el jueves en el Mitin de Catalunya, finalizando segunda con el registro de 2:03.14 en una carrera en la que no estaba al cien por cien. «Corrí con un poco de fiebre ya que el Consejo Superior de Deportes nos hizo vacunar a los olímpicos en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid y no me encontraba muy bien, la verdad», reconoce.

Romero, que pertenece al Unicaja, «antes se llamaba Caja Jaén», precisa, es la historia de una deportista que siempre estuvo entre las mejores en las competiciones desde su niñez. «De pequeña destaqué en cross. Ya en juveniles fui campeona de España de 400 metros. En 2008 gané el Campeonato de España de 400 promesa y tercera absoluta. He sido dos veces campeona de España absoluta de 400 metros y tres en 800 metros. De estos campeonatos, tres son en pista cubierta», explica.

Romero formará parte del equipo español, que estará compuesto por 56 atletas, 32 hombres y 24 mujeres. No será la única con licencia balear en la cita japonesa ya que el marchador ibicenco, Marc Tur, también competirá.

Estos 56 atletas suponen, además, «la cifra más alta de las últimas tres ediciones y en el caso de las mujeres se iguala la mejor cifra de la historia que hasta ahora correspondía a Sidney 2000», según remarcó la Real Federación Española de Atletismo en un texto publicado en su página web. Y una de ellas es Romero.