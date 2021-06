Se acabó. O no. A la espera de una voz, la de Lionel Messi, este 30 de junio termina su vinculación con el FC Barcelona. El temido momento ha llegado. Oficialmente, el capitán del Barça está libre en el mercado, aunque tácitamente lo era desde hace seis meses, cuando empezó el plazo en el que se permite que futbolistas que acaban contrato y clubs que estén interesados en ellos pueden empezar a negociar.

Tal vez sea también el esperado momento de Messi si hay que guiarse por el deseo de marcharse que expresó en agosto de 2020 a través de un burofax. Transcurrida una temporada sin que el Barça haya sumado más que un título menor, la Copa del Rey, Messi no ha dado más muestras de querer abandonar el club. Tampoco se conoce que ningún club, al acecho, haya negociado con él un supercontrato. Nadie tiene el dinero suficiente en épocas de penurias pandémicas.

Desde el 14 de diciembre de 2000

Hoy termina una historia que empezó el 14 de diciembre de 2000 (casi 21 años) cuando dos representantes del Barça (Carles Rexach y Josep Maria Minguella) se comprometían ante Horario Gaggioli, entonces representante de la familia Messi, a fichar a aquel prometedor niño argentino de 13 años. El punto final apunta a que será un punto seguido.

Pero no se advierten síntomas de preocupación en las oficinas del Camp Nou, por más que Messi ya no pertenezca al equipo. Messi no se ha ido ni se va. Aunque no exista un papel que le retenga en el Barça. Al club le consta la voluntad del capitán de continuar. El retraso se debe, según fuentes de la entidad, a la redacción del contrato. Además, el futbolista está en Argentina, en la concentración de la selección, disputando la Copa América.

El límite salarial

Ya eran complicados de por sí todos los anteriores contratos del astro argentino, y más lo es ahora, cuando se van a establecer los términos del final de su carrera y los márgenes de su futura vinculación a la entidad. Además, las cantidades sufren una rebaja, lo que siempre dificulta un pacto, y la periodización en el tiempo de la ficha para salvar el límite salarial que ha fijado LaLiga para el FC Barcelona, Ya advirtió Javier Tebas, el presidente de la patronal de los clubs.

"Para inscribir a Messi, el Barça tendrá que hacer una importante rebaja de la masa salarial", aseguró Tebas la pasada semana. El club, de momento, solo ha podido desprenderse de Matheus Fernandes y Konrad de la Fuente, del filial, y ha logrado traspasar a Jean-Clair Todibo (al Niza, por 8,5 millones), y a De la Fuente (al Olympique de Marsella por 3). Por contra, ha fichado tres jugadores a coste cero (Sergio Agüero y Èric Garcia, del Manchester City y Memphis Depay del Olympique de Lyon) y ha invertido 9 en Emerson Royal para comprar la parte de los derechos federativos del Betis.