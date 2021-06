La bufanda del Rotlet Molinar que se ha hecho viral en la Eurocopa

Magí Fullana (Palma, 1960) lleva desde siempre los colores del Rotlet Molinar en su corazón. Este mallorquín, asentado por razones familiares en Dinamarca desde hace 28 años, en su afán de “promocionar” y “sobre todo presumir de club”, acudió a presenciar el partido que este pasado lunes jugó España en Copenhague ante Croacia de octavos de final de la Eurocopa con dos bufandas, la española y la del Rotlet Molinar.

“Me pasé la mayor parte del partido con los brazos en alto para estirar las bufandas para que se vieran, especialmente la del Rotlet Molinar. Quería protagonismo para mi club, pero nunca me imaginé el revuelo que se ha organizado. Ha sido una pasada la repercusión que ha tenido”, señaló ayer un sorprendido Fullana. “Me ha llamado mucha gente, medios de comunicación, familiares y el teléfono no deja de sonar”, explica.

Fullana cuenta con nostalgia que desde pequeño jugó en el Rotlet. “En aquellos tiempos el Molinar apenas existía. A los 25 años me lesioné en el tobillo y tuve que retirarme pero quería ayudar al club y pasé a ser coordinador y directivo. Me gustaba mandar, tanto que una vez la directiva dimitió en pleno y me dijeron: ‘Fullana, coge el club’. En aquellos tiempos, el Rotlet lo formaban los equipos superiores y el Torre den Pau, la base”, comenta, y prosigue: “En el año 86 se fundó el actual Rotlet Molinar ya que el Atlético Molinar estaba a punto de desaparecer. En pocos años me casé con una danesa y me fui a vivir a Dinarmarca. Si bien es cierto que empecé una nueva vida a los 33 años, nunca he dejado de querer los colores del Rotlet Molinar”. El club le otorgó el título de presidente honorífico por haber fundado el club, haber impedido su desaparición y por su trabajo al frente de la entidad de Palma”.

Al enterarse de que España jugaba cerca de su casa no se lo pensó dos veces. “Era el momento ideal para promocionar al club a todo el mundo y ver buen fútbol. El objetivo era ser captado por alguna cámara para que se viera el nombre del club, y así ha sido”, subraya. “Cuando estás lejos de tu tierra la quieres más que nunca”. “Cuando vivía en Mallorca era mallorquinista pero desde que me fui soy de cualquier equipo de mi isla, me da igual Atlético Baleares, Poblense, Constancia, Mallorca, soy de todos”, dice.

Del ambiente del partido señala que “es una cosa única, se tiene que vivir”. “Hay mucha deportividad entre las aficiones. Había más croatas que españoles pero todo fue muy bien”, rememora.

Directivos del Rotlet Molinar se pusieron en contacto con este ilustre del club y le agradecieron su gesto. “Estaban anonadados de por la repercusión que ha tenido. Estoy muy contento de que la gente del Rotlet me reconozca, aunque lo hago de corazón”, indica.

El presidente del club Tolo Martínez, que ha subido a Tercera, piensa aprovechar este tirón mediático para hacer caja. “Tenemos una remesa de bufandas en el almacén y las pondremos a la venta», concluye emocionado.