Maitane López no seguirá en la Real Sociedad. La jugadora mallorquina, de 26 años, ha anunciado esta mañana que se desvincula del conjunto vasco, con el que acababa este año contrato tras una temporada a su servicio. Al parecer, el Atlético de Madrid es el equipo interesado en la jugadora, por lo que si finalmente Maitane recala en el club de la capital, coincidirá en el mismo con Virginia Torrecilla, con quien ya compartió vestuario en el Ciutat de Palma.

Maitane aterrizó en la Real Sociedad hace ahora una temporada, después de cinco años defendiendo los colores del Levante. La futbolista, a quien le unía un fuerte vínculo con el club, pues comparte parentesco con dos históricos del conjunto vasco como Luis Mari y Aitor López Rekarte, se ha despedido de la afición en una carta que ha publicado en sus redes sociales. “De pequeña soñaba con jugar en la Real. He trabajado mucho desde entonces y he podido cumplir el sueño que tenía. En este viaje de 340 días siento que he crecido mucho tanto personal como futbolísticamente y he compartido vestuario con un grupo humano espectacular”, señala la futbolista.

“No voy a negar que también ha sido un año difícil, pero quiero agradecer al club la confianza depositada en mí y espero habérsela devuelto, como merecéis, en el ver. Ha sido un auténtico placer y un privilegio vestir estos colores y defender este escudo”, ahonda la jugadora.

Por su parte, la Real Sociedad también ha emitido un comunicado en el que ha anunciado la no continuidad de la mallorquina, junto a otras ocho jugadoras más del primer equipo: “La Real Sociedad comunica que las jugadoras Itxaso Uriarte, Leire Baños, Nahikari García, Mariasun Quiñones, Nuria Mendoza, Kiana Palacios, Bárbara Latorre, Lucía Rodríguez y Maitane López han decidido no aceptar la oferta de renovación propuesta por el club y de esta forma ponen fin a su situación contractual con la entidad txuri urdin. Asimismo, tampoco continuará en el Club Manu Lareo, que también finalizaba contrato a final de temporada”.