Lo que era un secreto a voces lo ha confirmado hoy el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El conjunto andaluz ha anunciado la llegada del futbolista mallorquín Miguelín, quien firma hasta 2022, a través de un divertido vídeo en el que el jugador roba una camiseta del club en el Cabildo de la ciudad, para enfundársela posteriormente en el pabellón del conjunto cordobés.

“Me gustaría agradecer la apuesta que ha hecho el club por mí. Es un verdadero placer poder estar con esta afición. Estoy deseando que ruede ya el balón y poder disfrutar de la pista con los nuevos compañeros en un proyecto muy ilusionante. Soy consciente de que han hecho una apuesta muy importante por su parte y yo ahora tengo que darlo todo en forma de trabajo, humildad, sacrificio y logros con el equipo”, ha señalado el futbolista mallorquín, exjugador de ElPozo Murcia, a modo de presentación.

El Córdoba no era la única oferta que manejaba Miguelín. Tras conocerse que el jugador no iba a continuas en el conjunto murciano, el Palma Futsal se interesó por sus servicios y le hizo una oferta para jugar una temporada en las filas del equipo que dirige Antonio Vadillo, para luego poder proseguir en el cuerpo técnico del club. Sin embargo, las negociaciones con José Tirado no llegaron a buen puerto y Miguelín se decantó por la oferta del Córdoba, mejor económicamente, y done iba a tener un papel más importante.

“Es una apuesta mutua. No fue una negociación difícil. Venía de unos meses en los que venía sufriendo y estoy muy agradecido con el trato humano que me han brindado. Yo necesitaba algo así. La negociación es verdad que ha sido larga, pero creo que ambas partes estamos satisfechas. Creo que va a ser un gran año y yo a nivel personal voy a disfrutar. Para mí es un placer estar aquí”, ha indicado el jugador tras conocerse su llegada al conjunto andaluz.