El Atlético Baleares anunció ayer la contratación del centrocampista Damián Petcoff, de 31 años y que procede del Logroñés. El argentino, que llega para elevar el nivel del centro del campo de los mallorquines para la próxima temporada en la Primera RFEF, era una de las prioridades del director deportivo Patrick Messow y el secretario técnico, Jordi Roger.

El sudamericano es un pivote de creación, «el clásico ‘8’ que distribuye el juego», tal y como le define el club en su nota de prensa, con una amplia experiencia en el fútbol español.

Petcoff disputó veintiséis encuentros el pasado curso en Segunda, quince de ellos como titular, para un total de 1.418 minutos, aunque no pudo evitar el descenso de los riojanos, con los que había ascendido la campaña anterior. Formado en la cantera del Betis, también tiene experiencia en subir a la categoría de plata con el Jaén, en la temporada 2012/2013.

Sin embargo, donde ha gozado de más protagonismo ha sido en Segunda B, donde ha disputado 274 partidos y ha marcado once goles en equipos como el Betis B, Jaén, Córdoba B, Eldense, Marbella, Valencia Mestalla, Badajoz, Nàstic y Logroñés. «Estoy ilusionado con este nuevo reto y proyecto. Trabajo, humildad y sacrificio. Con muchas ganas de empezar y dejarme todo por esta camiseta!!», escribió Petcoff en las redes sociales. Es el séptimo fichaje del Atlético Baleares.

José Fran y Álex Robles se suman «a un proyecto muy bonito» en el Baleares

El extremo izquierdo José Fran, procedente del Numancia, y el lateral derecho Álex Robles, del Córdoba, dejaron claro ayer, durante su presentación como jugadores del Atlético Baleares, que son conscientes de la exigencia de su nueva camiseta.

«El proyecto es muy bonito, un club que lleva años haciéndolo bien, tres veces a las puertas de ascender y, por suerte, conozco muchos jugadores que han estado aquí, he preguntado y me han hablado muy bien y me he decidido a venir gracias a las buenas referencias», comentó José Fran. Por su parte, Robles exhibió prudencia. «Con la experiencia del año pasado en Córdoba, con gente con mucha experiencia, no hay que precipitarse a la hora de mirar hacia arriba, mejor ir partido a partido», destacó.