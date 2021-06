El paso de Feliciano López por el Mallorca Championships no pasará inadvertido en su carrera tras llegar a su victoria número 500 en el circuito profesional. El toledano se impuso al ruso Karen Khachanov en tres sets (4/6, 6/2 y 6/4) para acceder a los cuartos de final del primer torneo ATP que se disputa sobre hierba en España.

López llega al medio millar de triunfos veinte años después de su primera alegrÍa que consiguió en 2001 participando en el ATP de Viña del Mar en Chile. AllÍ el actual número 90 mundial tenía entonces 19 años y venció en primera ronda al jugador local Adrián García por un doble 6/3.

El jugador de 39 años se convierte en el séptimo tenista español de la historia que alcanza las quinientas victorias. Lidera ese ránking Rafel Nadal (1.027) por delante de David Ferrer (734), Manuel Orantes (722), Carlos Moyà (575), Fernando Verdasco (544) y Tommy Robredo (533).

López, que llegó hace cinco años a las 400 victorias en Dubai, destacó tras celebrar en la pista 1 su récord más especial que “más que las 500 victorias me quedo con la posibilidad de seguir jugando este tipo de torneos y siendo competitivo porque no me esperaba estar al nivel que estoy en el ATP Tour con 40 años que voy a cumplir en septiembre”.

“Los últimos años han sido muy bonitos, ha sido inesperado poder jugar hasta esta edad, seguir ganando partidos en el circuito y sobre todo estar disfrutando ese momento más allá de que ganar 500 partidos no hay tantos jugadores que lo hayan conseguido”, destacó el ganador de siete tÍtulos individuales. López finalizó confesando que prioriza “seguir disfrutando de torneos como Mallorca, Wimbledon, US Open, el verano americano… , quizás me hace más que ganar los 500”.

El austríaco Dominic Thiem se retiró por lesión en el partido de octavos dante el francés Adrián Mannarino. Thiem, cinco del mundo, abandonó en el primer set cuando ganaba 5-2. Tras golpear una bola sintió dolor y empezó a quejarse de su muñeca derecha. Tras retirarse a su banco y mantener una conversación con un miembro del servicio médico, comprobó que no podía seguir jugando y se lo comunicó a su oponente entre gestos de dolor.

En otros partidos , el noruego Casper Ruud se impuso al norteamericano Tennys Sandgren por 6/3, 6/4; el ruso Daniil Medvedev al francés Moutet por 6/4, 6/2; el norteamericano Querrey a Roberto Carballés por 5/7, 6/4, 7/6(3); y el francés Humbert al serbio Kecmanovic por 4/6, 7/6(3), 6/2.

Pablo Carreño y Jiri Vesely abrirán la jornada de hoy en la pista central a las 13.30, seguido del Humbert-Querrey; el doble entre Djokovic-Gómez contra Granollers y Zeballos y, por último, Roberto Bautista contra el italiano Stefano Travaglia.

Djokovic remonta en el doble junto a Carlos Gómez

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, y el español Carlos Gómez-Herrera se clasificaron para los cuartos de final del Mallorca ATP en la modalidad de dobles al derrotar al bosnio Tomislav Brkic y al serbio Nikola Cacic por 5-7, 6-4 y 13-11. Djokovic y Gómez-Herrera tuvieron que remontar para eliminar a Brkic y Cacic en un duelo intenso y que se prolongó durante una 1 hora y 38 minutos. El balcánico mantiene una gran amistad con el tenista marbellí.