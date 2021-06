El mallorquín Joan Mir se tuvo que conformar con la novena posición en una jornada inolvidable para Marc Márquez, que se volvió a subir a lo más alto del podio, la undécima ocasión consecutiva en este escenario, al vencer con autoridad y aprovechar la oportunidad que le brindaron las condiciones en las que se disputó el Gran Premio de Alemania de MotoGP, bajo la lluvia, en el circuito de Sachsenring.

Mir sigue estancado, dando la sensación de que su moto no da para mucho más, aunque pasó de la decimosexta posición a la novena, muy lejos de sus intenciones de alcanzar el podio. El vigente campeón del mundo de MotoGP necesita que su Suzuki evolucione para sentirse más competitivo y estar con los más rápidos.

Márquez, por su parte, se descartó tras los entrenamientos de la pelea por la victoria, y por primera vez en diez años no salía desde la ‘pole position’ en Sachsenring, pero él sabía que tenía una mínima oportunidad de pelear por la victoria y la buscó con todo el ahínco del mundo. La tímida lluvia que comenzó a caer y cesó rápidamente le dio el tiempo suficiente para lograr una ventaja irrecuperable para ninguno de sus rivales. El piloto de Repsol Honda, que salió quinto, no tardó ni una curva en ponerse segundo y al término de esa primera vuelta ya era líder para comandar desde entonces la carrera alemana de la primera a la última vuelta.

No es probable que Marc Márquez esté definitivamente de vuelta, pero lo que él sí sabía es que Sachsenring podía ser una vez más su circuito talismán, y lo fue 581 días después de su última victoria, en el circuito «Ricardo Tormo» de Cheste con ocasión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2019.

Impresionante salida de Marc Márquez que en la apurada de final de recta consiguió colocarse segundo tras el rebufo de Aleix Espargaró (Aprilia), que también sorprendió a los dos pilotos franceses, Johann Zarco (Ducati) y Fabio Quartararo (Yamaha), y justo en la última curva, la de entrada a la subida de la recta de meta superó a Espargaró. Hubo un pequeño escarceo pero nada más, tras un par de adelantamiento entre ambos, Marc Márquez se puso al comando de la carrera y ahí se acabó todo.

Joan Mir: «Ha sido un fin de semana complicado»

Joan Mir se mostró resignado por su novena posición en el Gran Premio de Alemania. «Ha sido una carrera complicada y dura físicamente en la que he hecho lo que debía hacer en las primeras vueltas. He hecho una remontada bonita y he podido disfrutar un poco. Luego he puesto un ritmo velocidad crucero para ver dónde estábamos, viendo que me costaba mucho en aceleración llegando a perder mucho tiempo. Ahora toca mirar a la siguiente, este fin de semana ha sido complicado, debemos entender por qué lo ha sido», reflexionó.