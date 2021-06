El mallorquín Izan Guevara fue décimo en una jornada en la que Pedro Acosta (KTM), líder del mundial de Moto3, se reencontró con la victoria al lograr su cuarto triunfo de la temporada en el Gran Premio de Alemania disputado en el circuito de Sachsenring, que le consolida al frente de la clasificación provisional del mundial.

«Ha sido una carrera difícil, desde el inicio el neumático de atrás no rendía bien y perdía adherencia. No podía acelerar y eso me hacía perder mucho en los sectores con más curvas. Luego recuperaba, pero no he podido luchar con el grupo», reconoció Guevara, resignado tras la carrera. Acosta supo esperar su momento para ponerse al comando de la carrera en la última vuelta y cerrar a la perfección todos los huecos a sus rivales, entre los que destacó Sergio García (Gasgas), que sólo en su encontronazo con Jeremy Alcoba cedió algunas posiciones y se tuvo que conformar con la séptima plaza, sancionado también por exceder los límites del circuito. Kaito Toba (KTM), fue el segundo, mientras que Jeremy Alcoba (Honda), que fue tercero, acabó siendo sancionado por no perder en su momento una posición y acabó cuarto, tras Dennis Foggia.