¿De verdad que se dejará morir al Voley Palma?

Parece mentira, pero es tan real como la vida misma. Nadie, absolutamente nadie, se está prestando a aportar los cien mil euros que necesita el Voley Palma para lograr inscribirse en la Superliga de voleibol la próxima temporada. El plazo finaliza en diez días, el próximo 1 de julio, y el pasado día 14 ya se inscribió el club, en el último día de plazo antes de una prórroga de quince días, sin el dinero pertinente. La posible desaparición, cada vez más real, del Voley Palma, Urbia U Energía las últimas temporadas, y antes Can Ventura, campeón de Liga y Copa del Rey en 2017, no sería una cualquiera, sino la de un club histórico que ha dado gloria de la buena al deporte mallorquín. El paso atrás dado hace cuatro años por el mecenas Damià Seguí y su posterior fallecimiento supuso un duro golpe para el club, y dejó solo ante el peligro a Marcos Dreyer, entrenador, presidente y lo que haga falta del Voley Palma. La ayuda del Palma Futsal, totalmente loable, resulta insuficiente. Tanta incertidumbre provoca que los profesionales se busquen la vida por otro lado para asegurar su futuro, cosa del todo lógica. Es el momento de que alguna empresa mallorquina -porque alguna habrá, ¿no?- dé un paso al frente. El club y el voleibol se lo merecen.

Ronaldo y la Coca-Cola. Las imágenes de Cristiano Ronaldo retirando unas botellas de la famosa bebida gaseosa antes del inicio de una rueda de prensa con la selección de Portugal dieron la vuelta al mundo. El ex del Real Madrid asegura llevar una vida sana, por eso solo bebe agua, dice. Y está muy bien. Pero eso no le faculta para despreciar una marca que debe pagar un pastón por anunciarse en la Eurocopa. Alguien debería recordarle que la publicidad le ayuda a cobrar su generoso sueldo. Lo que sorprende es que la UEFA no le haya dado un tirón de orejas. Como mínimo.

Sin abandonar la Eurocopa, el papel de la selección española está resultando, hasta el momento, decepcionante. Hasta el punto de que se va a jugar el miércoles su pase a octavos ante Eslovaquia con la obligación de ganar. En caso contrario, es muy probable que se quede fuera a las primeras de cambio. Si el equipo de Luis Enrique no es capaz de ganar a Suecia, Polonia y Eslovaquia es que no se merece competir con los mejores. Hay tiempo, pero lo cierto es que todo tiene muy mala pinta. Y ahora mismo pensar que ‘la Roja’ pueda ganar a Italia, Alemania, Francia o Portugal, y alguna más, suena a quimera.

Supercampeona Mavi. La ciclista mallorquina no tiene rival en España. A sus 37 años y por segundo año consecutivo, ha conquistado el Campeonato de España, tanto en contrarreloj como en ruta, en una exhibición portentosa, empequeñeciendo a sus rivales. Esta deportista está hecha de una pasta especial y en su estado de forma no es descabellado pensar que pueda hacer algo grande en alguna gran prueba internacional.

Hemos empezado esta sección con voleibol y la acabamos con el mismo deporte, pero con una sonrisa. El Volei Pòrtol Restaurante Es Cruce se ha proclamado en Valladolid campeón de España en categoría alevín al derrotar 2-0 en la final al Korbis de Lugo, sin encajar un set en todo el torneo. Enhorabuena a los campeones.