El Andratx ha quedado encuadrado en el grupo III de la Segunda RFEF, junto a los baleares Ibiza Islas Pitiusas, Peña Deportiva y Formentera, Ebro, Teruel, Ejea, Huesca B, Tarazona, Numancia, Prat, Cerdanyola, Badalona, Europa, Lleida, Espanyol B y Terrassa, en una reunión celebrada hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con presencia de los representantes de los clubes convocados por el máximo dirigente federativo, Luis Rubiales. Estos votaron la configuración de los cinco grupos, que están formados por dieciocho equipos y comenzarán la competición el 5 de septiembre.

Los cinco campeones lograrán el ascenso directo, mientras que las otras cinco plazas para subir a la Primera RFEF saldrán de un playoff que se disputará en sede neutral entre el 22 y el 29 de mayo entre los clasificados del segundo al quinto de cada grupo.

Descenderán a Tercera RFEF los cinco peores clasificados, el decimotercero mejor clasificado logrará la permanencia y los otros cuatro equipos situados en dicha plaza jugarán otro playoff a finales de mayo en el que dos conjuntos conseguirán la permanencia en la categoría.

Los otros grupos son:

Grupo I: Marino de Luanco, Real Avilés, Ceares, Llanera, Langreo, Palencia Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana, Salamanca UDS, Unión Adarve, Navalcarnero, Leganés B, Móstoles URJC, Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Pontevedra y Compostela.

Grupo II: Cayón, Laredo, Tropezón, Rayo Cantabria, Burgos Promesas, Náxara, Racing Rioja, UD Logroñés B, San Juan, Osasuna B, Ardoi, Izarra, Peña Sport, Mutilvera, Arenas, Real Sociedad B, Gernika y Sestao.

Grupo IV: Antequera, Cádiz B, San Roque Leipe, Córdoba, Vélez, Xerez Deportivo, Mensajero, Panadería Pulido, Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Tenisca o UD San Fernando, Ceuta, Mérida, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño y Montijo.

Grupo V: At. Mancha Real, El Ejido 2012, Recreativo Granada, Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, Toledo, Socuéllamos, At. Levante, Eldense, Intercity, La Nucía, Hércules, Alzira, Melilla, Águilas, At. Pulpileño, Mar Menor y Real Murcia.