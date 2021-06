Cartulina morada | Campeona antes de cruzar la línea de meta

Quedan 8 kilómetros para la llegada a meta en el Campeonato de España de ciclismo de La Núcia, Alicante. La mallorquina Mavi García y la vasca Ane Santesteban marchan con más de dos minutos de ventaja sobre sus perseguidoras. Entre ellas está en juego el Nacional. A la salida de una rotonda, la ciclista vasca pierde la rueda delantera y se da un costalazo contra el suelo. Se ha hecho daño. Mavi tiene dos opciones: seguir, dejar a su rival tirada y revalidar el título de campeona de España, sin duda la opción más fácil, o pararse, interesarse por su rival y esperar a que se recupere para afrontar juntas el tramo final del campeonato. La ciclista del equipo Alé BTC Ljubljana se decanta por la segunda opción. Mavi frena, anima a su rival y le espera para afrontar juntas la subida final a la Font de la Favara, donde ahí ya sí, la mallorquina pone una marcha más a falta de 1’5 kilómetros para el final del recorrido y se proclama, otra vez, campeona de España. En el deporte se trabaja para lograr la victoria, esa es casi la única finalidad, pero por encima del triunfo debería estar siempre la deportividad. El gesto de la ciclista mallorquina debería haber abierto portada de diarios e informativos durante este fin de semana. La rivalidad, aparcada, pese a lo mucho que te juegas. Su gesto ya le había convertido en campeona antes de cruzar la línea de meta.

La otra cara del deporte | La actitud de los jugadores de la selección española indigna a los aficionados

Hablando de gestos en el deporte… Podemos irnos al otro extremo de la moneda. La selección española de fútbol no está logrando generar la ilusión esperada durante su participación en la Eurocopa. El fútbol que practican sobre el verde no ayuda, pero menos aún lo hace la actitud de los futbolistas con los aficionados. Hotel de concentración de España en Sevilla. Decenas de fans se agolpan a las puertas de las instalaciones que cobijan al equipo antes de afrontar su partido ante Polonia. Los futbolistas abandonan el hotel en dirección a la Cartuja. Dialogan entre ellos, hablan con el móvil, fijan su vista al suelo. Solo uno de ellos se digna a levantar levemente la mano, con más desgana que otra cosa, todo hay que decirlo, mientras los aficionados, la mayoría niños, les animan desde la barrera. Así es complicado crear vínculo, hacer equipo, hacer afición. El partido está perdido antes de jugarlo.

El Mallorca Championships | Las mejores raquetas del mundo, pero sin Rafel Nadal

Sin comerlo ni beberlo, Toni Nadal ha convertido la isla en el epicentro del tenis mundial. El Mallorca Championships ha arrancado con la presencia de los mejores tenistas del mundo de la actual lista de la ATP. Novak Djokovic, Daniil Medvedev y Dominic Thiem encabezan el elenco de raquetas que ha dotado de total protagonismo al torneo de ATP 250 a una semana de Wimbledon. Rafel, al que le separan exactamente 71,4 kilómetros de las instalaciones que acogen el torneo, ha decidido no participar y, por el momento, tan siquiera ha hecho acto de presencia. Aunque bien es cierto que no jugará tampoco el Grand Slam de hierba londinense ni estará en los Juegos de Tokio, no hubiera estado de más inscribir su nombre en el torneo, aunque fuera en dobles, para dotar, si cabe, todavía de más prestigio al certamen. Tanto hubiera dado caer en primera ronda, tanto daba.