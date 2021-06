La Copa de la Reina espera al Shamrock femenino tras dos años de parón

Será una competición llena de incógnitas debido al escaso rodaje con el que llegarán a tierras gallegas las doce integrantes del combinado balear de Rugby a 7. En este sentido, el coordinador del club, el ex internacional Aitor Gorrotxategi reconoce que «en Baleares no ha habido competición de Seven, por lo que ello nos ha dificultado nuestra puesta a punto», aunque reconoce que «muchas de las jugadoras que viajan ya cuentan con experiencia en este tipo de competiciones». También acuden a tierras gallegas hasta tres debutantes.

Por otra parte, Gorrotxategi calibra las opciones reales de su equipo: «Dependerá también de las jugadoras que vengan por parte del resto de rivales. La mayoría de los equipos juegan en ligas superiores a la inexistente Balear e incluso hay de División de Honor y División de Honor B». Pese a ello, espera hacer «un digno papel para poder seguir defendiendo el pabellón balear en futuros compromisos».

Mejorar y progresar

Las mallorquinas competirán en las instalaciones de Acea da Má (Culleredo) con las campeonas de Castilla y León, Pingüinos RC, el recién descendido Jabatos Rugby de Guadalajara, el campeón de Segunda División de Madrid Arquitectura Rugby, el VRAC de Valladolid, el equipo de la máxima categoría nacional Abelles de Valencia y el DHB Getxo RT.

Una competición en formato todos contra todos, y que se resolverá con el sistema de puntuación clásico en una liguilla. Por todo ello, se plantea esta competición como un gran reto para las palmesanas, ya que tratarán de mejorar la penúltima plaza conseguida en la edición de hace dos años en Valencia.

Calendario partidos

SABADO 19

10:22 horas Pingüinas Rugby - Shamrock RC

13:28 horas Shamrokc RC - VRAC Valladolid

16:12 horas Arquitectura - Shamrock RC

18:34 horas CP Les Abelles - Shamrock RC

DOMINGO 20

09:00 horas Jabatos Rugby - Shamrock RC

14:28 horas Getxo RT - Shamrock RC