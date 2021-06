Tras una emotiva y calurosa ceremonia académica, 39 alumnos han finalizado su etapa escolar graduándose en el Rafa Nadal International School, el colegio internacional americano ubicado en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Como ya es tradición, Rafa Nadal ha presidido la ceremonia y se ha dirigido a las familias, a los profesores y a jóvenes estudiantes para darles la enhorabuena por haber finalizado un periodo muy importante de sus vidas. Durante su discurso, Rafa ha querido destacar la importancia que tiene la lucha por superar las adversidades:

“En el futuro estaremos siguiendo vuestros pasos y alegrándonos de todos vuestros éxitos profesionales y personales, que estoy seguro de que serán muchos. Pero he de deciros que no todo serán alegrías en el camino. Tendréis malos momentos, periodos de dudas y muchos obstáculos que se interpondrán entre vosotros y vuestros objetivos. Y serán esos momentos dolorosos los que os ayudarán a crecer como estudiantes, como tenistas, como profesionales y sobre todo, como personas. En esos momentos deberéis tener la humildad suficiente para asumir las situaciones complicadas, mirar al futuro con optimismo y poner los medios para superar todas las barreras que tengáis por delante. Y a partir de ahí, solo hay fórmula: la de trabajar más, luchar más y sacrificarse al máximo. A veces lograréis lo que buscáis en un corto espacio de tiempo y a veces tardaréis más en conseguirlo. Pero si dais el 100x100, nunca podréis reprocharos nada. Sabéis que yo no suelo dar muchos consejos, pero si algo he aprendido estos años es a intentar levantarme siempre. A las anteriores promociones les he transmitido un mensaje que hoy os repito también porque para mí es algo fundamental: Rodearos siempre de buena gente que os ayude a crecer y alejaos de esas personas nocivas que no os aporten nada. Si os apoyáis en vuestra familia, en las amistades positivas y en buenos mentores, todo os resultará más fácil. Solo así podréis ser también referentes en un futuro y ayudar a las personas que se irán cruzando con vosotros a lo largo de la vida”.