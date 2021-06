La cuenta atrás ha comenzado. El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha presentado este miércoles oficialmente la 39ª edición de la Copa del Rey MAPFRE y el acto ha contado con la presencia del presidente del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster; el director territorial de MAPFRE en Cataluña y Baleares, Ricardo Garzó; el alcalde de Palma, José Hila; el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Antich Oliver; la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago; la delegada del gobierno en Baleares, Aina Calvo; y el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz.

Será, sin duda, una de las ediciones más esperadas tras haberse cancelado la regata el pasado verano por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, y así lo ha expresado Emerico Fuster, presidente del RCNP: “La Copa del Rey MAPFRE no es sólo una regata sino un icono del deporte y evento social de Palma, de Mallorca y del Mediterráneo, por lo que me siento enormemente orgulloso de presentar hoy esta 39ª edición tras el difícil y complicado año que todos hemos vivido. Poder celebrar la Copa del Rey MAPFRE es un signo más de que poco a poco volvemos a nuestra forma de vivir y, además, les puedo adelantar como exclusiva de esta rueda de prensa, que ya hemos superado el centenar de inscritos, lo que nos satisface enormemente porque era algo inimaginable a principios de este año”. "Al igual que tuvimos que aplazarla el año pasado por responsabilidad, hoy tenemos la responsabilidad de celebrarla, y contribuir de este modo a la recuperación económica de nuestra ciudad. La Copa del Rey MAPFRE ha llegado a tener un impacto directo de 18 millones de euros en la economía de Mallorca. Nuestro club no puede renunciar en estos momentos tan señalados a la función social que lo hace esencial para la ciudad".

Por su parte Ricard Garzó, director territorial de MAPFRE en Catalunya y Balears, ha señalado que “para MAPFRE es un autentico privilegio y un honor poder volver a demostrar nuestro compromiso con este deporte y con todos los participantes en este evento, que tanto representa los valores de la compañía. Después de un año y unos meses muy difíciles la Bahía de Palma se convertirá, de nuevo, en el mejor escenario para esta cita deportiva ineludible para los amantes de la vela”. “La relación de MAPFRE con el Real Club Náutico de Palma es ya muy longeva y puedo afirmar que estar un año más como patrocinadores de esta competición y trabajar codo con codo con todo el equipo del club es un orgullo para todos los que formamos MAPFRE. Estamos convencidos, además, de que este año la Copa del Rey MAPFRE será especialmente emocionante y rotundamente exitosa gracias al esfuerzo de todos los deportistas, organizadores, equipos y personas relacionadas con este evento”, ha añadido Garzó.

Francesc Antich, presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, ha querido remarcar también que “es una satisfacción poder participar en la presentación de la 39 edición de la Copa del Rey, todo un evento para nuestro puerto de Palma, para el conjunto de las islas y para el querido mar Mediterráneo, especialmente después de un año tan difícil como el que hemos pasado por culpa de la dichosa pandemia”. “Quiero expresar mi más sentido agradecimiento al Real Club Náutico de Palma, haciéndolo extensivo a todos sus socios, por haber sabido adaptarse a las circunstancias y garantizar la organización de esta magnífica prueba, y a su presidente, don Emerico Fuster por su gran dedicación a esta entidad. Un club que aporta prestigio al puerto de Palma y a todas las islas Baleares por su excelente trabajo social y deportivo”.

El encargado de cerrar el acto ha sido en esta ocasión José Hila, alcalde de Palma, y lo hizo afirmando que “la Copa del Rey sitúa a Palma en el mapa a nivel internacional, y eso es algo fundamental. La regata tiene para nosotros esa vertiente de ventana hacia el mundo y también es una apuesta por una ciudad que mira al mar. Les deseamos suerte a todos los participantes y que la competición transcurra con normalidad dentro de las dificultades que hoy tenemos”.

El comienzo de la cita, el día 31 de julio

La 39 Copa del Rey MAPFRE comenzará oficialmente el sábado 31 de julio con las dos primeras jornadas reservadas para confirmación de inscripciones y registro de participantes. Será el lunes, día 2 de agosto, cuando arranque la primera de las seis jornadas de regata con un total de once categorías en liza: IRC, BMW ORC 1, BMW ORC 2, BMW ORC 3, ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 36, Herbalife J70, la clase femenina Mallorca Sotheby’s Women’s Cup que navegará en J80 y los Maxis, que regresan a la cita mallorquina como clase invitada.

El programa social, por su parte, se centrará este año en tres momentos clave: la presentación oficial a los medios de comunicación, la Cena de Armadores by MAPFRE y la ceremonia de entrega de trofeos, cumpliendo en cada uno de ellos de manera estricta con las medidas de seguridad y prevención frente al Covid-19 que marquen las autoridades sanitarias.