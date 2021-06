El Palma Futsal afronta el segundo partido más decisivo de los playoffs. Tras la derrota el pasado sábado en Son Moix, el encuentro de este miércoles ante el Barcelona (20 horas/Teledeporte) tiene que decantarse en favor de los baleares si quieren seguir manteniendo opciones para pasar a la final del título. El técnico Vadillo tiene claro que sus jugadores aún no han dicho la última palabra y afirmó que «si hay alguien que da por muerto a un equipo como nosotros se equivoca». «Nos vamos a dejar todo ahí, no vamos a reservar nada, nos vamos a vaciar, nos vamos a matar todos. Si tenemos que perder que sea matando, les vamos a poner las cosas muy difíciles al Barça. Si el Barça se cree que ya ha pasado la eliminatoria se equivoca», dejó claro en rueda de prensa.

El jerezano se agarra a los últimos enfrentamientos directos entre ambos equipos para evocar a la dificultad del choque, pero su idea sigue la hoja de ruta del primer partido: «Sabemos de la complejidad que tiene el partido, pero de los últimos diez enfrentamientos en tres años con el Barça los partidos han sido muy equilibrados. No es casualidad. Lo puede ser una vez, dos veces… pero diez partidos no, y estamos hablando de semifinales de playoff y de partidos importantes de por medio», analizó, a la vez que incidió en que se van a centrar en lo que les compete: «Nosotros nos vamos a centrar en nosotros. Con la gente que nos da por muerto no podemos hacer nada, solo tenemos que mentalizarnos que tenemos que hacer un buen partido. Va a haber momentos de dificultad, de adversidad y vamos a sufrir, pero este tipo de partidos son así y lo sabemos».

Por otra parte, Marlon mostró las ganas que tiene de remontar la eliminatoria, empezando por ganar este miércoles en Barcelona: «Tengo muchas ganas de ir al Palau y hacer un gran partido para dar una oportunidad más para nosotros, para nuestra afición e intentar llegar a la final».