La historia de Cata Corró, nadadora mallorquina que con apenas 26 años ha superado tres tumores en la cabeza, llega al popular programa Informe+ de Movistar. La inquera será la protagonista del popular espacio televisivo, heredero del ya desaparecido Informe Robinson, en el cual tratarán su historia. El programa se emitirá el próximo jueves 24 de junio a partir de las 22 horas en el canal Vamos con el título "Informe + Cata Resiliencia".

El jueves 24 a las 22:00 os espero en @InformePlus



Un reportaje no para mi, sino para todas esas personas humanas que me han visto como Catalina y me han levantado una y otra vez ❤️ https://t.co/TfIcWK5MnZ — catalina corró (@catalina_corro) 14 de junio de 2021

En un teaser del reportaje, aparecen imágenes de Cata Corró en la piscina y un mensaje narrado por la propia nadadora en el que habla de todo lo que ha tenido que superar: "Hay veces que la vida te golpea. No una ni dos, sino hasta tres veces. Y te levantas. No una ni dos, sino hasta tres veces. Me llamo Catalina Corró. Tengo 26 años y son andadora. He ganado muchas medallas en la piscina, pero el título más importante es haberle ganado tiempo a la vida".

Cata Corró no ha podido cumplir el sueño de clasificarse para los Juegos de Tokio, pero la mallorquina ya ha celebrado como un éxito su presencia en el Europeo –con final en 400 estilos– y sus podios en el pasado Campeonato de España después de pasar hace poco más de un año –en marzo de 2020– por el quirófano por tercera vez tras detectársele un tumor en la cabeza en 2017.