Pilotades | El ETB Calvià asciende a segunda

Pedro Nadal «Hemos logrado el sueño, aún no nos lo creemos»

El máximo responsable del ETB Calvià, Pedro Nadal, se mostró muy satisfecho por el ascenso. «No ha sido un buen partido, imagino que por los nervios, pero siempre hemos dominado, hemos sido superiores», dijo, y añadió: «Hemos logrado el sueño y aún no nos lo creemos. Es una pasada. A partir de ahora toca trabajar como locos e ir a estructurar el club para poder afrontar la que será una temporada histórica e ilusionante».

Miquel Vidal «Hemos completadoun ciclo histórico, extraordinario»

El entrenador del ETB Calvià, Miquel Vidal, rezumaba alegría al término de la final. «Estamos aún en una nube y no lo hemos asimilado todavía. Muy contentos ya que los jugadores se lo merecen por todo lo que han trabajado. Hemos firmado una temporada histórica, extraordinaria y diría que espectacular», comentó para añadir: «No tengo palabras. Esto es increíble, la verdad. Hemos sido los únicos que hemos ganado en campo ajeno en esta fase final, hemos sido campeones. Repito, espectacular. Trabajo acabado y fin de ciclo ya que hemos logrado subir de Tercera a Segunda en tres años. Creo que será muy complicado que se repita. Muy orgulloso del conjunto». Por último, Vidal manifestó que mañana -hoy para el lector- hemos de pensar ya en lo que nos viene, que no es poco».

ETB Calvià De Tercera a Segunda División en tres temporadas

En la temporada 2012-13 aparece el club Escuela Técnica Balompié Calvià, que recoge el testigo del CDC Galatzó. En la 2013-14 su primera plantilla sube a Tercera. En la 2017-18 el club firma un convenio de filialidad con el Palma Futsal y se nutre y acaba de formar a jóvenes jugadores que han ido desarrollando su faceta futbolística en el Palma Futsal desde sus categorías base. En la 2018-19 y tras una temporada muy competida, sin duda la de mayor importancia en la historia del club, el ETB se proclamó campeón de Liga en Tercera y sube a Segunda B al ganar al Melilla.

Óscar Troya El técnico se despide del Poblense con una emotiva nota

El entrenador del Poblense, Óscar Troya, se despidió ayer del club a través de una emotiva carta que publicó en la redes sociales. «Ha llegado el momento de poner el punto y final a un modo de vida. Hace seis años llegué a sa Pobla para crecer como entrenador y no solo lo he logrado, sino que me he convertido en un pobler más. Se me hace muy complicado no emocionarme ya que no es tan solo fútbol. En el tema deportivo nos hemos superado año tras año y en los momentos más complicados de mi vida estuvisteis a mi lado y al de mi familia, y eso jamás lo voy a olvidar. Siempre estaréis en mi corazón por mucho que pase el tiempo. UD Poblense muchas gracias por todo, os deseo los mejores éxitos personales y deportivos y ya sabéis que siempre os llevaré en el corazón», expresó Troya.

Ascenso a Tercera El Serverense y el Sineu toman ventaja

El Serverense venció por 2-0 al Sant Jordi y el Sineu por 1-0 al Son Verí en la ida de las semifinales de la fase de ascenso a Tercera División, disputada este fin de semana. En el otro duelo, el Inter Manacor y el Murense empataron a uno en un encuentro muy disputado y con polémica final al anular el árbitro un tanto a los manacorins. El próximo sábado y domingo se disputarán los partidos de vuelta.