Nadal duda de todo

Será por el agotamiento y la decepción por haber perdido en su torneo fetiche o por otros motivos, pero lo cierto es que a Rafal Nadal le han entrado todas las dudas a sus 35 años. Conocedor de su cuerpo como nadie y centrado desde hace tiempo en alargar su carrera deportiva al máximo, el tenista de Manacor dejó en duda su participación en el torneo de Wimbledon, tercer grande de la temporada que comienza el próximo 28 de junio. «Ya veremos cuál es lo siguiente, cuál será mi próximo evento. Este sábado estaré en casa con la familia y amigos. Intentaré descansar un poquito tanto física como mentalmente después de dos meses intensos, en una temporada de tierra positiva aunque sin haber logrado el objetivo final. El cuerpo después de luchar cada semana durante dos meses por objetivos claros te da un bajón. Wimbledon es en dos semanas. Es diferente a cuando tenía 25, 26 o 27 años. Ahora tengo 35. Hay que ver cómo me recupero antes de tomar la decisión de si juego o no juego en Wimbledon. Ahora mismo no estoy capacitado para tomar una decisión porque no tengo ni el físico ni la claridad mental para pensar a dos semanas vista. Necesito darme unos días de vacaciones y de tranquilidad».