El ciclista mallorquín Miki Valls sufrió el sábado en Valencia una caída por un barranco de dos metros de altura en un descenso del Memorial Momparler. Evacuado al hospital, le diagnosticaron «fractura de pelvis y de dos vértebras lumbares», según informó su equipo (Telco,m On Clima Osés). Miki Valls deberá permanecer inmovilizado tres semanas y después afrontará la recuperación. «Me había descolgado del grupo principal, y en el descenso quería enganchar. En una curva se me ha ido la bicicleta y he caído por el barranco. Dentro de la gravedad, no hay que operar ni me ha afectado a ningún órgano vital», explicó el corredor pollencí.