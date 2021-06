Brazos al aire. Sonrisa final. Objetivo cumplido. Rafel Nadal ha abierto las puertas a la semana grande de París. Por 16ª vez estará en los octavos de final de Roland Garros y entre los 16 aspirantes al título que defiende y ha ganado 13 veces. Este sábado ganó su partido 103 y ya lleva 32 sets consecutivos sin perder en el torneo desde 2019.

En poco más de dos horas se deshizo de un incómodo Cameron Norris al que se impuso por 6-3, 6-3 y 6-3. Era día trabajo en la oficina de Nadal. Cielo gris y encapotada. Humedad en el ambiente. Pista lenta y bolas pesadas. Ninguna de las condiciones que le gustan al 13 veces campeón de Roland Garros y, menos, en la Suzanne Lenglen, la segunda central, con fama de ser más lenta.

Al final Nadal, a pregunta de Fabrice Santoro, el campeón, ya más tranquilo, le diría al extenista francés, que «es muy bonito jugar tanto en la Suzanne Lenglencomo en la Chatrier con un público siempre tan increíble». Una respuesta políticamente correcta, aunque no tan sincera.

Queja de Norrie

Norrie (45 mundial), zurdo cómo Nadal, entró consciente de sus limitaciones pero con la ilusión de plantar cara al número 3 mundial. No pudo lograrlo en el primer set. Rotura de su saque a los 24 minutos (4-2) y ventaja suficiente para Nadal con queja de Norrie a la juez de silla por el tiempo que perdía el mallorquín en los restos. No le hizo caso.

En la segunda manga el tenista británico logró hacer dos ‘breaks’ (2-0 y 3-1), pero Nadal resolvió rápidamente rompiéndoselo en tres ocasiones (2-1, 3-2 y 4-3) . Norrie volvió a quejarse de la lentitud de Nadal al resto. Esta vez la juez de silla se lo advirtió. El campeón pidió disculpas pero le advirtió que tenía que ir a buscar la toalla cada vez al otro lado de la pista. Una queja parecida a la discusión que días atrás tuvo Federer y le costó una advertencia al suizo.

La respuesta de Nadal a Norrie en la pista fue contundente. El británico solo pudo ganarle tres juegos más antes de darle la mano en la red. Eso si, Norrie se marchó de la pista aplaudido por su lucha y esfuerzo. El próximo rival de Nadal este lunes será el italiano Jannik Sinner que derrotó al sueco Mikel Ymer por 6-1, 7-5 y 6-3. Un rival al que se ha enfrentado dos veces, en París el pasado mes de octubre (7-6, 6-4, 6-1) y la última en Roma.

Horas antes Novak Djokovic también superó la tercera ronda al deshacerse del lituano Rikardas Berankis (93 mundial) por 6-1, 6-4 y 6-1. El número 1 mundial no encontró oposición y en la próxima ronda de octavos se medirá a Lorenzo Musetti, una de las promesas del tenis italiano, que se impuso en una batalla a cinco sets a su compatriota Marco Cecchinato por 3-6, 6-4, 6-3, 3-6 y 6-3.

Satisfecho

Rafel Nadal se mostró satisfecho de la forma en la que ha llegado a los octavos de final de Roland Garros, confesó que «hasta ahora» no se ha complicado, pero que tendrá que mejorar para afrontar a partir de ahora a los mejores.

Junto al serbio Novak Djokovic y al argentino Diego Schwartzman, Nadal es el único que llega a esta fase sin haber perdido un set, algo a lo que el tenista no concede demasiada importancia.

«Estoy concentrado en ganar, rápido o lento, no busco ganar rápido, respeto mucho a mis rivales, si puedo lograr el punto rápido mejor», dijo Nadal, consciente de que tiene que «mejorar cosas». «He hecho una primera semana correcta, tres partidos ganados sin perder ningún set, he vivido situaciones difíciles y otras no. En torneos como este hay que dar pasos hacia adelante», agregó.

Su siguiente rival será el italiano Jannik Sinner, 19 del mundo a sus 19 años, contra quien dijo que tendrá que jugar «agresivo, con intensidad alta, más largo que hasta ahora, controlando el punto». El duelo del año pasado en cuartos de Roland Garros no será una referencia porque «las condiciones eran diferentes». «Es joven, mejora cada semana, tiene golpes excelentes, tendré que ser sólido y agresivo, si no será difícil. Tengo que hacerle jugar en lugares difíciles de la pista, por lo que puedo cometer errores. Está en octavos, no puedes esperarte un rival fácil», concluyó.

Carlos Alcaraz

La gesta de Carlos Alcaraz en Roland Garros acabó en tercera ronda, donde se topó con el alemán Jan-Lennard Struff, que apenas le dio opciones, por 6-4, 7-6(3) y 6-2, en 2 horas y 16 minutos, para disputar sus primeros octavos de final de un Grand Slam. El murciano, el más joven tenista en alcanzar la tercera ronda de París desde 1992, no fue capaz de buscarle los fallos a un tenista muy sólido, 42 del ránking, con muchos golpes buenos en tierra batida, una montaña muy alta para el murciano. Por su parte, el argentino Diego Schwartzmann se clasificó ante el alemán Phillip Kohlschreiber en tres sets.