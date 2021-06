El tren del acceso a las semifinales del play-off por el título de la Primera División tiene su primera parada en Zaragoza. Antonio Vadillo tiene a toda la plantilla disponible, excepto los lesionados Mati Rosa y Joao.

El Palma Futsal afronta hoy sábado (18:30 horas, retransmitido por LaLigaTV) el segundo duelo de la eliminatoria de cuartos de final contra el Fútbol Emotion Zaragoza con la oportunidad de sellar su billete para las semifinales tras la victoria del pasado miércoles en Son Moix (8-2), lo que le da dos opciones para clasificarse. Si el equipo mallorquín consigue la victoria en su visita a Aragón obtendrá la clasificación por la vía rápida y sin la necesidad de tener que jugar el tercer partido de desempate, que sería el próximo martes en Son Moix.

Los de Antonio Vadillo no quieren sorpresas y viajaron a Zaragoza con el objetivo de cerrar el pase por la vía rápida y repetir en semifinales por tercer año consecutivo. La victoria holgada en el primer partido marca el camino a seguir para culminar con éxito el segundo envite.

No será un partido sencillo, ni mucho menos. Después de una goleada, la cabeza puede jugar malas pasadas y llevar a conclusiones erróneas por comparación con lo sucedido en el primer partido pero el segundo duelo no tendrá nada que ver. Ni cuentan los goles ni nada de lo sucedido en el anterior envite. En un formato al mejor de tres partidos, cada encuentro es una historia diferente. Y más ante un equipo que ya ha mostrado su gran potencial como local esta temporada. Por eso el Palma Futsal no se fía y ha reseteado la mente olvidando el resultado del miércoles, porque Vadillo no quiere distracciones ni relajaciones; quiere a su equipo activo para obtener el pase a semifinales sin tener que ir a un tercer partido.

«A cerrar la eliminatoria»

«Somos conscientes de que este partido va a ser muy difícil y que tendremos que volver a estar a nuestro máximo nivel para sacarlo adelante»,señaló ayer Vadillo, que añadió: «El Zaragoza es un equipo veterano, que maneja muy bien los tiempos del partido, con mucha calidad y que nos lo van a poner muy difícil».

«Vamos a Zaragoza a jugar este partido como si fuera el último. Por mucho que tengamos el factor pista a favor, irnos al tercer partido sería bastante complicado; si tenemos la opción de cerrarlo en Zaragoza, que la tenemos, vamos a intentar ganar», aseguró.

En la misma línea se mostraron los jugadores del Palma, como el capitán Tomaz: « Vamos a intentar ganar esta eliminatoria y pasarla. Seguramente será un partido muy difícil y complicado. Intuyo que querrán llevar el partido a la guerra psicológica, a intentar sacarnos del partido con la afición y su jaleo».